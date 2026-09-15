Σίσσυ Χρηστίδου: Το ταξίδι στη Βαρκελώνη πριν την πρεμιέρα της και το like του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν η Σίσσυ Χρηστίδου αναλάβει το νέο της πόστο στο Mega, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στην καθημερινή ζώνη του σταθμού αποφάσισε να κάνει ένα ακόμα ταξίδι.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν γεμάτο εμπειρίες, εικόνες και στιγμές χαλάρωσης για την όμορφη παρουσιάστρια, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα έκανε διακοπές σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε τις εξορμήσεις από την Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου και βρέθηκε ξανά εκεί πριν από μερικές ημέρες.

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Από τη Δευτέρα (14.09.2026) η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε μέσω των social media ότι βρίσκεται στη Βαρκελώνη και γεμίζει τις μπαταρίες της ενέργεια και νέες μαγευτικές εικόνες από τη… γοτθική και άκρως γοητευτική πόλη της Ισπανίας.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια δεν αποκάλυψε με ποιον βρίσκεται σε αυτό το ταξίδι, ωστόσο την Τρίτη μοιράστηκε κάποιες πόζες της σε δρόμους της Βαρκελώνης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έσπευσαν να κάνουν likes στο post της Σίσσυς Χρηστίδου στο Instagram ήταν ο σύντροφό της, Στέφανος Νεδέλκος.