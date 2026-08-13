GNTM: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου – Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Tο GNTM επιστρέφει ανανεωμένο στη συχνότητα του STAR με φρέσκο… αέρα στην κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τον Λάκη Γαβαλά και την Μπέττυ Μαγγίρα.

Το γνωστό μοντέλο, κριτής και παρουσιάστρια του διαγωνισμού μόδας έκανε την Πέμπτη (13.08.2026) μια ανάρτηση στο Instagram από τα γυρίσματα του GNTM. Παράλληλα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα.

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«Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το GNTM είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας.

Το GNTM 7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία!

Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς.

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Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι!

Για την ώρα όμως… It’ s a GNTM wrap!

Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Τα νέα επεισόδια του διαγωνισμού αναμένεται να προβληθούν τον Σεπτέμβριο.