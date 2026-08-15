Η Ελένη Φουρέιρα σε διακοπές με την οικογένειά της: Η εμφάνιση με μπικίνι αγκαλιά με τον γιο της

Η Ελένη Φουρέιρα έχει αφήσει για λίγο στην άκρη συναυλίες, ταξίδια και απαιτητικά προγράμματα και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές με την οικογένειά της. Και φυσικά, από τις πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού της δεν θα μπορούσε να λείπει ο γιος της, Ερμής.

Από τις διακοπές της, η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε στο Instagram ένα νέο και πολύ τρυφερό βίντεο με τον μικρό Ερμή. Μαμά και γιος απολαμβάνουν μαζί τις ξέγνοιαστες ημέρες του Αυγούστου, με την τραγουδίστρια να μας δίνει ακόμη μια μικρή «γεύση» από το οικογενειακό τους καλοκαίρι.

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Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, η Ελένη Φουρέιρα έχει μοιραστεί αρκετές όμορφες εικόνες από τις στιγμές που περνά με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους. Θάλασσα, παιχνίδια, χαμόγελα και πολλές αγκαλιές έχουν την τιμητική τους.

Παρά το γεμάτο επαγγελματικό της πρόγραμμα, η τραγουδίστρια φροντίζει να βρίσκει χρόνο για τις οικογενειακές στιγμές που τόσο αγαπά. Και όπως φαίνεται μέσα από τις αναρτήσεις της, οι ημέρες με τον μικρό Ερμή είναι από εκείνες που απολαμβάνει περισσότερο.

Ο Ερμής γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2023 και είναι ο καρπός της μακροχρόνιας σχέσης της Ελένης Φουρέιρα με τον Αλμπέρτο Μποτία. Από τότε, η καθημερινότητα του ζευγαριού άλλαξε και ο μικρός έγινε φυσικά ο πρωταγωνιστής της οικογένειας.

Η Ελένη Φουρέιρα έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο την άλλαξε η μητρότητα, ενώ έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον Αλμπέρτο Μποτία και τον τρόπο με τον οποίο έχει αγκαλιάσει τον ρόλο του πατέρα.