Ηλίας Μαμαλάκης για την περιπέτεια υγείας του: «Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός»

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε στο «Πρωινό» την Τρίτη (17.03.2026) για την καθημερινότητά του μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, τα μαγειρικά ριάλιτι και την απώλεια της Βέφας Αλεξιάδου.

«Το να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις δουλειά είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο», είπε αρχικά ο Ηλίας Μαμαλάκης.

Για τις δύσκολες στιγμές και το θέμα της υγείας του: «Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά… Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός».

Αναφερόμενος στην πορεία του και στις απολαβές του, ο Ηλίας Μαμαλάκης παραδέχτηκε: «Και έβγαλα και έφαγα λεφτά. Μπορώ και σήμερα να ζω αξιοπρεπώς, εκτός από την σύνταξή μου».

Τέλος, ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε για την Βέφα Αλεξιάδου, τονίζοντας πως είχε κακό και άδικο τέλος: «Αισθανότανε αυτοκράτειρα, ξαφνικά σε αυτή την αυτοκρατορία δεν της άρεσε που τη μοιράστηκε. Είχε ένα άδικο και κακό τέλος. Έφυγε πικραμένη και μόνη της. Θυμάμαι έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή της, περίμενε να γίνει πάταγος, δεν έγινε πάταγος. Τη στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό», είπε ο Ηλίας Μαμαλάκης.

Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Γιολάντα Καλογεροπούλου για Σταύρο Σβήγκο: «Η κόρη μου όταν τον γνώρισε δεν του έδωσε σημασία»
«Όταν ο Σταύρος γνώρισε την Ηλέκτρα και μετά από λίγο καιρό πήγα κατευθείαν σε κάποιον να ρωτήσω, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρεις» αποκαλύπτει η Γιολάντα Καλογεροπούλου
Σταύρος Σβήγκος και Γιολάντα Καλογεροπούλου
Αλέκος Συσσοβίτης: «Από μικρός έπρεπε να αντέξω στα δύσκολα, 12 χρονών με πήρε ο πατέρας μου στην οικοδομή»
«Όταν έβλεπα τον πόνο των ανθρώπων από πολύ μικρή ηλικία και τον ένιωθα και εγώ πάνω μου, όταν τα πράγματα δυσκόλευαν έπρεπε να ’χω μια θετική σκέψη» λέει ο ηθοποιός
Αλέκος Συσσοβίτης
