Η Vera Wang, στα 76 της, τολμά με αποκαλυπτική εμφάνιση στο Met Gala 2026

Η θρυλική σχεδιάστρια νυφικών Vera Wang επέλεξε μια τολμηρή και αποκαλυπτική εμφάνιση για το Met Gala 2026.

Στα 76 της η διάσημη σχεδιάστρια νυφικών έδωσε το «παρών» στο Metropolitan Museum of Art (Met Gala) στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 4 Μαΐου, τραβώντας τα βλέμματα με το ιδιαίτερο λουκ της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Wang εμφανίστηκε με ένα μαύρο φόρεμα που άφηνε ακάλυπτα αρκετά σημεία του σώματος. Το σύνολο ολοκληρωνόταν με ένα εντυπωσιακό, ογκώδες μανίκι στο ένα χέρι, προσδίδοντας δραματικότητα στην εμφάνιση.



Τα πλατινέ μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα χαλαρό, ανεπιτήδευτο στυλ, με μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της.

Το φετινό dress code του Met Gala, «Fashion Is Art», αντλεί έμπνευση από την επερχόμενη εαρινή έκθεση του μουσείου με τίτλο «Costume Art».