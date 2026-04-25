Ιωάννα Μαλέσκου: Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου

«Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται» ανέφερε με νόημα η Ιωάννα Μαλέσκου στο ξεκίνημα της εκπομπής της
Η Ιωάννα Μαλέσκου εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου (25-04-2026) με νέο χτένισμα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και με αφορμή την αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, έστειλε ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

Η Ιωάννα Μαλέσκου εμφανίστηκε με ακόμη πιο κοντά μαλλιά και οι συνεργάτες της δεν το άφησαν ασχολίαστο. Της ανέφεραν πόσο της πάει και πόσο υποστηρίζει τη νέα της εικόνα, ωστόσο αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει με τις τόσες αλλαγές το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει αλλάξει και χρώματα τους τελευταίους μήνες, πηγαίνοντας από το ξανθό στο μελαχρινό και αντίστροφα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου τότε είπε πως οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με την προσωπική της ζωή: «Με τις αλλαγές ξέρεις τι γίνεται; Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται, αγάπη», δήλωσε.

«Είμαστε εδώ με πολύ ωραία διάθεση. Αλλάζει και ο καιρός, αλλάζει και η διάθεσή μας», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια, μπαίνοντας κατευθείαν στη θεματολογία της εκπομπής.

«Είμαι καλά, κυλάνε ωραία τα πράγματα και όσο έχουμε μία ωραία σταθερότητα, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, νιώθω ευγνώμων που είμαι σε ένα σταθμό που στηρίζει τα προγράμματά του και με ανθρώπους που ξέρουν ποια είμαι και το μπορώ να κάνω» είχε πει προ μηνών η Ιωάννα Μαλέσκου για τα επαγγελματικά της.

Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Συνεπιμέλεια στην Ελλάδα: Από την αποκλειστική γονική μέριμνα στο νέο μοντέλο συν-ανατροφής και συνευθύνης
Ο Ν. 4800/2021 επαναπροσδιόρισε ριζικά το οικογενειακό δίκαιο, εισάγοντας τη συνεπιμέλεια ως βασική αρχή μετά τη διάσταση των γονέων, με κεντρικό άξονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
Πηγή φωτό: iStock
