Ο μόνος τρόπος να καταλάβεις αν κάποιος δεν λέει την αλήθεια – Τι λένε οι ψυχολόγοι για το πώς αποκαλύπτεται πραγματικά ένα ψέμα

Σαν μια μικρή σκηνή που στήνεται χωρίς προειδοποίηση, το ψέμα έχει κάτι το θεατρικό. Λόγια που επιλέγονται προσεκτικά, παύσεις που μοιάζουν αθώες, βλέμματα που κρατούν όσο πρέπει.

Μια αφήγηση που χτίζεται εκείνη τη στιγμή, μπροστά σου, με στόχο να πείσει. Κάποιοι το κάνουν πρόχειρα, άλλοι με σχεδόν εντυπωσιακή ακρίβεια.

Κι εσύ, από την απέναντι πλευρά, προσπαθείς να ξεχωρίσεις τι είναι αληθινό και τι όχι. Μόνο που, σε αντίθεση με ό,τι έχουμε μάθει να πιστεύουμε, τα σημάδια δεν είναι ποτέ τόσο προφανή.

Η ιδέα ότι μπορούμε να «διαβάσουμε» έναν ψεύτη από τη γλώσσα του σώματος είναι βαθιά ριζωμένη, αλλά οι ψυχολόγοι εδώ και χρόνια την αποδομούν.

Δεν υπάρχει μία χειρονομία ή ένα βλέμμα που να προδίδει με σιγουριά τα ψέματα. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο σύνθετοι, και κυρίως πολύ πιο καλοί στο να ελέγχουν τις εκφράσεις τους όταν θέλουν.

Αν υπάρχει κάτι που πλησιάζει σε «σίγουρο τρόπο», αυτό δεν έχει να κάνει με το τι δείχνει κάποιος προς τα έξω, αλλά με το πόσο συνεπής μπορεί να μείνει στην ιστορία του.

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι το ψέμα δεν αποκαλύπτεται τόσο από ένα λάθος, όσο από τη δυσκολία να διατηρηθεί μια κατασκευή στον χρόνο. Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, ανακαλεί μια εμπειρία. Όταν λέει ψέματα, τη δημιουργεί.

Κι εδώ αρχίζουν να εμφανίζονται τα ρήγματα. Λεπτομέρειες που αλλάζουν ανεπαίσθητα, μικρές αντιφάσεις, κενά που δεν υπήρχαν πριν. Όχι απαραίτητα κάτι θεαματικό. Συχνά μάλιστα είναι σχεδόν αδιόρατο.

Αλλά όσο περισσότερο επιστρέφεις στην ίδια ιστορία, όσο περισσότερες φορές ζητάς να ειπωθεί ξανά, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να μείνει ίδια.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ειδικοί δεν βασίζονται σε «ένστικτο», αλλά σε διαδικασία.

Κάνουν ερωτήσεις που φαίνονται απλές, ζητούν επαναλήψεις, αλλάζουν τη σειρά των γεγονότων, πηγαίνουν μπρος-πίσω στον χρόνο. Όχι για να παγιδεύσουν, αλλά για να δουν αν η αφήγηση αντέχει.

Η αλήθεια έχει μια φυσική συνοχή. Το ψέμα χρειάζεται συνεχή διαχείριση.

Και πέρα από κάθε «μέθοδο», υπάρχει κάτι βαθιά ανθρώπινο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η ανάγκη μας να εντοπίσουμε το ψέμα δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Θέλουμε να ξέρουμε ότι ο άλλος είναι «εκεί», ότι αυτό που μοιράζεται μαζί μας είναι πραγματικό.

Ίσως, τελικά, το πιο ουσιαστικό δεν είναι ότι δεν υπάρχει μια εύκολη συνταγή για να εντοπίσεις έναν ψεύτη.

Είναι ότι η αλήθεια, σχεδόν πάντα, αποκαλύπτεται όχι σε μια στιγμή, αλλά μέσα στον χρόνο.

Στις λεπτομέρειες που μένουν σταθερές. Και σε εκείνες που δεν μπορούν.