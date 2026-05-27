Κατερίνα Γερονικολού: Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος, δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου

Η Κατερίνα Γερονικολού παραχώρησε συνέντευξη την Τρίτη 26 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ανέφερε πως δεν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο ενός γάμου, καθώς – όπως είπε – προτιμάει την ταμπέλα του ελεύθερου. Την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται.

Η Κατερίνα Γερονικολού διατηρεί πολυετή, ευτυχισμένη σχέση με τον σύντροφό της και επίσης ηθοποιό, Γιάννη Τσιμιτσέλη. Έχει δηλώσει ότι συμμετέχει ενεργά στο μεγάλωμα της κόρης του συντρόφου της, καθώς είναι μαζί ως οικογένεια για περίπου οκτώ χρόνια. Ωστόσο δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

«Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Με απασχολεί πραγματικά, και κάθε μέρα κιόλας, το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δηλαδή η ευτυχία, στην αγνή μορφή της. Οπότε δεν με απασχολεί τώρα. Δηλαδή, νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω. Αλλά δεν θέλω κιόλας.

Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου. Την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται, α, και τελικά βρίσκεται εκεί» είπε η Κατερίνα Γερονικολού.

Για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη είχε μόνο καλά λόγια να πει. Είναι ο άνθρωπός της και την κάνει να αισθάνεται ασφάλεια κοντά του. Πρόσθεσε πως είναι ντόμπρος και ειλικρινής κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στους λόγους που θα μπορούσαν να τη φέρουν αντιμέτωπη με το τέλος μιας σχέσης: «Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω “δεν βρίσκομαι εκεί που θέλω”, και μπορώ να φύγω. Θα με έκανε να θέλω να φύγω το μην εμπιστεύομαι. Το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση. Αυτά με κάνουν να θέλω αντίστοιχα και να μείνω. Οπότε, αν αυτά εξαλειφθούν…».