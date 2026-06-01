Κατερίνα Παπουτσάκη: Ένας χωρισμός φέρνει πάντα προβλήματα, τα τελευταία χρόνια έχω δυσκολευτεί πολύ

Η Κατερίνα Παπουτσάκη διανύει μια από τις ομορφότερες περιόδους στα προσωπικά και τα επαγγελματικά της. Σε συνέντευξη στη «Vogue Greece» και ατην Κέλλυ Σταυροπούλου, η ηθοποιός μίλησε για τους δύο γιους της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα νέα κεφάλαια στην καριέρα της. Τόνισε πως το κλισέ «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό», είναι απολύτως υπαρκτό στη δική της περίπτωση.

Κατερίνα Παπουτσάκη και Παναγιώτης Πιλαφάς χώρισαν το 2022. Συνεχίζουν να έχουν καλές σχέσεις, καθώς τα δύο παιδιά που απέκτησαν θα τους ενώνουν για πάντα. Όπως λέει η ηθοποιός, ο Μάξιμος και ο Κίμωνας ήταν και παραμένουν οι απόλυτες προτεραιότητες στη ζωή της.

Για τα προσωπικά της τονίζει πως έχει καταφέρει να βρει τις ισορροπίες που την κάνουν ευτυχισμένη. Θέλει να πιστεύει ότι τα δύσκολα ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Ο έρωτας μπορεί να αποτελέσει εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής πίεσης;

Ο έρωτας είναι πάντα υπαρκτός και καταλυτικός. Στην εποχή του Αριστοτέλη αποτελούσε όπλο για τις γυναίκες, γιατί δεν είχαν άλλα στη φαρέτρα τους. Σήμερα θεωρώ ότι είναι άδικο να λέμε ότι η γυναίκα χρειάζεται να ασκήσει ερωτισμό για να κερδίσει πράγματα. Δεν θα ήθελα να αισθανόμαστε ότι βασιζόμαστε σε αυτό για να διεκδικήσουμε. Έχουμε μυαλό, δύναμη, διαίσθηση, δυναμισμό, διορατικότητα, ευαισθησία, τρυφερότητα. Τότε χρησιμοποίησαν αυτό το τέχνασμα γιατί δεν ήξεραν τι άλλο να κάνουν. Το 2026, θέλω να πιστεύω ότι η φωνή μας μπορεί να ακούγεται και αλλιώς.

Εσένα ποια είναι η μυστική ή και φανερή σου δύναμη;

Κάτι για το οποίο είμαι σίγουρα περήφανη είναι ότι έχω ένα αίσθημα δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, ισότητας και ταπεινότητας. Είναι σημαντικό για μένα να λειτουργεί αρμονικά η ομάδα από το να δεσπόζω εγώ σε αυτήν. Μου είναι σημαντικό να είμαστε όλοι καλά, σε ένα πλαίσιο, να υπάρχει σύμπνοια, αγάπη, σεβασμός, αλληλεγγύη, κατανόηση. Αυτά όλα με βοηθούν να υπάρξω. Έτσι πορεύομαι στη ζωή μου, στη δουλειά μου και στην οικογένεια μου.

Είσαι μητέρα δυο αγοριών και παράλληλα κάνεις μια εξαιρετικά απαιτητική δουλειά. Πώς κρατάς ισορροπίες;

Προσπαθώντας πάρα πολύ. Προσπαθώ να είμαι παρούσα και ως φυσική παρουσία και ψυχικά. Θέλω να περνάω ουσιαστικό χρόνο με τα παιδιά μου. Το αποζητώ. Είμαι τυχερή που έχω την πολυτέλεια να επιλέγω τις συνεργασίες μου, γιατί άλλοι άνθρωποι, ειδικά στον κλάδο μου, χρειάζεται να κάνουν δύο και τρεις δουλειές ταυτόχρονα για να ζήσουν την οικογένειά τους. Από αυτή την άποψη, είμαι ευνοημένη και κάθε φορά φτιάχνω ένα tetris υποχρεώσεων, στο οποίο πρωταγωνιστές είναι πάντα τα παιδιά μου.

Είναι σημαντικό το ότι αισθάνομαι ότι έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, ειδικά με τον μεγάλο μου γιο, με τον οποίο έχουμε πια τον δικό μας κώδικα επικοινωνίας. Όσο πιο κοντά αισθάνεσαι το παιδί σου, τόσο μικραίνει ο φόβος για αυτό το χάος που επικρατεί εκεί έξω. Γιατί είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να έχεις παιδί στην εφηβεία, όπως και το να είσαι έφηβος. Είναι πολύ άγρια τα πράγματα.

Ακούγεσαι και φαίνεσαι να είσαι σε μια πολύ καλή φάση.

Νιώθω καλά. Μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, νιώθω ασφαλής για μένα και τα παιδιά μου. Είναι και μια πολύ γεμάτη και δημιουργική περίοδος στη δουλειά μου. Είχα πάρα πολλά να εκφράσω μέσα από τον ρόλο μου στη σειρά «Άγιος Έρωτας», πήγε θαυμάσια η παράσταση «Hotel Amour» τον χειμώνα, όπως και τα μουσικά live μου, που θα συνεχιστούν και του χρόνου.

Και το βασικότερο όλων, αισθάνομαι ότι είναι πολύ καλά τα παιδιά, ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση μετά από καιρό. Ένας χωρισμός φέρνει πάντα προβλήματα και επειδή τα τελευταία χρόνια έχω δυσκολευτεί πολύ, δεν έχω περάσει καλά. Τώρα αρχίζω να ανασαίνω και να νιώθω τον κόμπο στο στομάχι μου να λύνεται.

Είναι ωραίο να κοιτάς τις δυσκολίες πίσω σου και να σκέφτεσαι ότι τα κατάφερες.

Ναι, και δεν είναι δεδομένο, αλλά αυτό το κλισέ «ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό» είναι απολύτως υπαρκτό.