Κατερίνα Καινούργιου: Η μυστηριώδης ανάρτηση μετά τις φήμες ότι είναι έγκυος

Μια διαφορετική ανάρτηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου λίγες ώρες μετά τις φήμες ότι η γνωστή παρουσιάστρια διανύει τους πρώτους μήνες εγκυμοσύνης.

Τις φήμες φούντωσαν μια σειρά από φωτογραφίες που ανέβασε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram με κάποιους χρήστες να διακρίνουν μια ελαφρά φουσκωμένη κοιλίτσα, εικάζοντας πως η παρουσιάστρια είναι έγκυος.

Φυσικά, αν η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τους πρώτους μήνες ή εβδομάδες μιας ενδεχομένης κύησης είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει ευδιάκριτο σε αυτό το στάδιο.

Η ίδια ανέβασε στη συνέχεια μια ανάρτηση από ένα παλιό καρτούν, που πολλοί για μια ακόμη φορά εξέλαβαν ως έμμεση αναφορά εγκυμοσύνης.

Το πρωί του Σαββάτου η ανάρτηση είχε εξαφανιστεί από τα story της στο Instagram.

Η παρουσιάστρια του Alpha ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Super Κατερίνα την Δευτέρα (15.9.2025).