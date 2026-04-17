Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι ξετρελαμένος με την κόρη του – Κυκλοφορεί με μπλούζα που γράφει «daddy»

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής την Παρασκευή (03.04.2026) και η έλευση του μωρού τους έχει αλλάξει όλη τους τη ζωή.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής παράλληλα με την ευτυχία που βιώνει στο σπίτι του, συνεχίζεται να ασχολείται με τις επιχειρήσεις που διατηρεί, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται συνεχώς με το μωράκι τους, το οποίο σήμερα Παρασκευή (17.04.2026) έγινε 2 εβδομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής την ίδια ημέρα δημοσίευσε στο Instagram ένα story, το οποίο το έκανε repost από κάποιον διαδικτυακό του φίλο. Σε αυτή τη φωτογραφία απεικονίζεται ο ίδιος σε μία από τις επιχειρήσεις του να μιλάει στο τηλέφωνο, φορώντας μία μπλούζα που γράφει «daddy».

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος… Σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής.

Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας… χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό. Παναγιώτη σ’ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ», είχε γράψει η Κατερίνα Καινούργιου πριν μερικές ημέρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.