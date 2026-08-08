Λένα Παπαληγούρα: «Ο γάμος με τον Άκη είναι πολύ καλύτερος απ’ ό,τι είχα φανταστεί»

Η Λένα Παπαληγούρα έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τα δέκα χρόνια γάμου που έκλεισε με τον σύζυγό της, Άκη Πάντο.

Η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Λένα Παπαληγούρα παραδέχτηκε ότι ο γάμος της με τον σύζυγό της είναι καλύτερος από ό,τι είχε φανταστεί.

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«Ο γάμος με τον Άκη είναι πολύ καλύτερος απ’ ό,τι είχα φανταστεί. Με τον Άκη είμαστε ομάδα. Εγώ δεν είχα τολμήσει ποτέ να φανταστώ ότι θα είμαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια και ότι θα περνάμε τόσο ωραία. Με τον Άκη από την πρώτη στιγμή ένιωσα μεγάλη οικειότητα. Με κέρδισε με το χιούμορ του και με την εξυπνάδα του», εξομολογήθηκε η Λένα Παπαληγούρα.

«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις παιδιά. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί ο Άκης είναι ένας εξαιρετικός σύντροφος και πατέρας. Στο σπίτι έχουν ένα πολύ υγιές πρότυπο άντρα. Για άλλους γονείς μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά σε εμάς δεν ισχύει. Περνάω πολύ ωραία με τα παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύομαι», δήλωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη.