Μελέτης Ηλίας: Κάνοντας ψυχοθεραπεία, σταμάτησα να είμαι τόσο εγωιστής και «καλλιτέχνης» με την κακή έννοια

O Mελέτης Ηλίας είναι ένας καλλιτέχνης που έχει μιλήσει αρκετές δημοσίως για πράγματα που αφορούν τη ζωή του. Πρόσφατα, ο γνωστός ηθοποιός που και τη νέα σεζόν θα απολαμβάνουμε στη σειρά «Το σόι σου» αποκάλυψε ότι εδώ και δέκα χρόνια κάνει ψυχοθεραπεία.

Όπως τόνισε ο Μελέτης Ηλίας, μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη, μέσω της ψυχοθεραπείας, κατάφερε να γίνει λιγότερο εγωιστής και να μην είναι «καλλιτέχνης» με την αρνητική έννοια του όρου.

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«Κάνω σχεδόν 10 χρόνια πλέον ψυχοθεραπεία και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σταμάτησα να είμαι τόσο εγωιστής και “καλλιτέχνης” με την κακή έννοια του όρου. Δηλαδή να κοιτάζω το ταβάνι και να μην κάνω τίποτα», δήλωσε ο Μελέτης Ηλίας.

Ταυτόχρονα, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε: «Το έκανα στο παρελθόν. Είναι στη φύση της δουλειάς μας να περιμένεις να σου έρθει η έμπνευση και, άμα δεν σου έρθει, πέφτεις σε κατάθλιψη».

«Κάνουμε μια δουλειά που είναι πάρα πολύ του φαίνεσθαι. Αν ήμουν γιατρός ή δικηγόρος, ο κόσμος δεν θα ασχολιόταν με την προσωπική μου ζωή. Σε έναν ηθοποιό προσπαθείς να δεις τι συμβαίνει και πίσω από τον ρόλο του. Εγώ, όμως, δεν έχω τρομερά ιντριγκαδόρικη, ενδιαφέρουσα ζωή για τα πρωτοσέλιδα.

Με αυτά που μοιράζομαι, προσπαθώ να βοηθήσω ανθρώπους που είναι οικογενειάρχες σαν εμένα και αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα.», πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη ο Μελέτης Ηλίας.