Ο Αντώνης Ρέμος μπήκε στο χειρουργείο: Η ανάρτηση του γιατρού του στα social media

«Ευχαριστούμε για όλα γιατρέ!», έγραψε η Υβόννη Μπόσνιακ
Αντώνης Ρέμος
O Αντώνης Ρέμος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μία χειρουργική επέμβαση έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Αντώνης Ρέμος και ο προσωπικός του γιατρό έκανε μία δημόσια ανάρτηση για αυτό.

Ο χειρουργός Στράτος Κουρουμπάς ευχαρίστησε δημοσίως τον γνωστό τραγουδιστή και τόνισε ότι όλα πήγαν καλά στην περίπτωση του Αντώνη Ρέμου και η πορεία της υγείας του εξελίχθηκε εξαιρετικά. 

Ο Αντώνης Ρέμος, σύμφωνα με την HuffPost, νοσηλεύτηκε για λίγα 24ωρα σε ιδιωτική κλινική των νοτίων προαστίων και υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

«Σε ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που όλα πήγαν κατ’ ευχήν και που η πορεία σου εξελίχτηκε εξαιρετικά. Εύχομαι πλέον να τα λέμε μόνο όταν τραγουδάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εξαιρετική ομάδα μας που βοήθησε ώστε όλα να κυλήσουν άψογα: τον κ. Γιώργο Αγιομαμίτη, την αναισθησιολόγο μας κα Πηνελόπη Κούκη, και τον παθολόγο μας κ. Γρηγόρη Γαλάνη.

Ιδιαίτερη μνεία στο προσωπικό της Γενικής Κλινικής ΡΕΑ, για τον επαγγελματισμό, τη φροντίδα και την αγάπη με την οποία αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό μας. Η καλή έκβαση είναι πάντα αποτέλεσμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και σωστής ομάδας», έγραψε στην ανάρτησή του ο χειρουργός Στράτος Κουρουμπάς.

«Ευχαριστούμε για όλα γιατρέ!», έγραψε ως σχόλιο κάτω από την ανάρτησή του η σύζυγός του Αντώνη Ρέμου, Υβόννη Μπόσνιακ.

