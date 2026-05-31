Αμαλία Κωστοπούλου: Η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος παρέδωσε τη νύφη στον Τζακ Μέντγουελ

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζακ Μέντγουελ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία. Η αδελφή της νύφης, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα από το χαρμόσυνο γεγονός. Σε ένα από τα βίντεο, ο Πέτρος Κωστόπουλος παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό.

Η Αμαλία Κωστοπούλου αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον αγαπημένο της σε μια υπέροχη τοποθεσία, κι ύστερα χόρεψαν τον πρώτο χορό, ενώ το ζευγάρι που έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο. Μία ημέρα πριν από τον γάμο, έγινε το pre – wedding party, όπου η Τζένη Μπαλατσινού χόρεψε ένα ζεμπέκικο, με τον Πέτρο Κωστόπουλο στο πλάι της.

Από το υλικό που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου στο Instagram ξεχωρίζει η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει την κόρη του και την παρέδωσε στον γαμπρό.

Επίσης δημοσίευσε βίντεο και από την προετοιμασία της νύφης.

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπουλου πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα, ενώ ο διάδρομος ήταν στολισμένος με λουλούδια σε απαλές ρομαντικές αποχρώσεις. Στο βάθος διακρινόταν η θάλασσα, συνθέτοντας ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής που ταίριαζε απόλυτα με τη σημασία της ημέρας για το ζευγάρι.