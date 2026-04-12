Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Η κοινή τους εμφάνιση στο φεστιβάλ Coachella με χορούς και τραγούδια

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό δεν μπορούν να κρύψουν πλέον τον έρωτά τους, αφού το ζευγάρι έκανε ακόμα μία δημόσια εμφάνιση στο φεστιβάλ Coachella χθες το βράδυ (11/4/2026).

Η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό ανέβασαν στα social media φωτογραφίες κα βίντεο από τους δυο τους να διασκεδάζουν στο φεστιβάλ μουσικής.

Το ζευγάρι βρέθηκε στην έρημο της Καλιφόρνιας για να παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, την εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ και σε φωτογραφίες που ανέβασε η Πέρι στο Instagram φαίνεται να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και να περπατούν χέρι-χέρι.

Η διασκέδαση συνεχίστηκε μέχρι το πρωί, με την τραγουδίστρια να χορεύει και να απολαμβάνει street food μετά το τέλος των συναυλιών.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια είχε στο παρελθόν μακροχρόνια σχέση με τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο χώρισε την περασμένη χρονιά. Από τότε, φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της, με τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό να απασχολεί έντονα τα μέσα ενημέρωσης.