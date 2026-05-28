Γενέθλια για την Κάιλι Μινόγκ: Η συγκινητική ανάρτηση με παλιά οικογενειακά βίντεο

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση προχώρησε η τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ ανήμερα των 58ων γενεθλίων της και με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Netflix «Kylie» για τη ζωή της.

Η Κάιλι Μινόγκ μοιράζεται σκέψεις για την πορεία της, την οικογένεια και τις ρίζες της, μέσα από εικόνες και αναμνήσεις που την γύρισαν χρόνια πίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Another year around the sun & somehow I ended up exactly where I needed to be … knee deep in old home videos Making the documentary reminded me where I come from and why I do all of this. Family forever Thank you for all the love today …. (Socks up!!) pic.twitter.com/2sjogIjWyN — Kylie Minogue (@kylieminogue) May 28, 2026

Στην ανάρτησή της γράφει:

«Ένα ακόμη ταξίδι γύρω από τον ήλιο, και κάπως βρέθηκα ακριβώς εκεί που έπρεπε, μέχρι τα γόνατα σε παλιά οικογενειακά βίντεο. Η δημιουργία του ντοκιμαντέρ μου θύμισε από πού έρχομαι και γιατί κάνω ό,τι κάνω. Οικογένεια για πάντα. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σήμερα…»

Το «Kylie» είναι σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy και BAFTA Μάικλ Χαρτ (Michael Harte) και παραγωγή της Ventureland του Τζον Μπάτσεκ (John Battsek).