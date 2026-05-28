Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ρία Ελληνίδου: Δεν κρύβομαι, αλλά θέλω να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κα αναφέρθηκε τόσο στον μονάκριβο γιο του, τον Πάρη, που έχει αποκτήσει με την Ιωάννα Τούνη όσο και στον έρωτα που ζει με τη Ρία Ελληνίδου.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας ήταν την Πέμπτη (28.05.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κατερίνα Καινούργιου. Μάλιστα, η κουβέντα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ξεκίνησε από την πατρότητα και η παρουσιάστρια ως νέα μανούλα εξέφρασε δημοσίως τις ανησυχίες της.

«Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από το παιδί μας, είναι αγχωτικά. Μου είχε πει ο γιατρός όταν ήμουν αγχωμένος “φίλε, έχει μέχρι τα 21 του να αναπτυχθεί, να πάρει κιλά. Δηλαδή αν εσένα οι πρώτες σου μέρες είναι αυτές που σε αγχώνουν, τότε καλό κουράγιο μέχρι τα 21 του”. Μην αγχώνεσαι, απόλαυσέ το. Θα ακούσεις πάρα πολλές πληροφορίες, ο καθένας θα σου πει τα πάντα για το παιδί, τι του έχει συμβεί, και συνήθως σου λέει και τα άσχημα, έτσι; Δεν σου λέει κανένας ποτέ κάτι καλό», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην Κατερίνα Καινούργιο που αγωνιά για το βάρος της κόρης της.

«Θέλει ηρεμία. Δεν υπάρχει τέλεια συνταγή για τίποτα. Άμα υπήρχε τέλεια συνταγή, θα βγαίνανε και τέλειοι άνθρωποι με όλες τις απίστευτες αναλογίες. Χαλάρωσε, απόλαυσε το παιδί με τον άντρα σου, να μη χάσεις την επαφή με τον άντρα σου, που είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα, και όλα θα πάνε καλά» πρόσθεσε το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σημείωσε για τον ερχομό του παιδιού: «Γιατί να αλλάξουν οι προτεραιότητες; Αυτές τις ενοχές πρέπει να τις αποβάλλουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επέλεξες και σε επέλεξε ένας άνθρωπος να κάνετε το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σας, που είναι το παιδάκι σας. Με ποιον τον επέλεξες; Με τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ποια επέλεξε; Εσένα. Άρα εσείς είστε οι πρώτοι που θα πρέπει να μείνετε πάνω στην πυραμίδα».

Αμέσως μετά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θυμήθηκε τις δικές τους αγωνίες όταν γεννήθηκε ο γιος του, Πάρης.

«Θυμάμαι και τα κιλά και την ώρα, και πώς βγήκε και το πρώτο βηχαλάκι κι όλα… Πώς να τα ξεχάσεις αυτά! Είμαι εγώ ένας άνθρωπος που και “κλέφτης να μπει”, δεν θα τον ακούσω. Από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει παιδί, ακούς το “τσικ” και σηκώνεσαι. Πρέπει να είσαι εσύ για όλα. Πρέπει εσύ να το ελέγχεις, εσύ να το βλέπεις! Στην αρχή ο Πάρης δεν κοιμόταν, είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η Ιωάννα με αυτό το κομμάτι γιατί κάθε δυο ώρες περίπου, τρεις, πεινούσε και σηκωνόταν…», είπε.

«Η αγκαλιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι τροφή πολλών πραγμάτων η αγκαλιά», σημείωσε ακόμα.

Μιλώντας για τη σύνδεσή του με τον γιο του Πάρη, αποκάλυψε: «Η μαμά έχει συνδεθεί από πιο νωρίς. Από τη στιγμή που άκουσε τον πρώτο χτύπο στην κοιλιά της, έτσι; Οι μπαμπάδες ερχόμαστε λίγο μεταγενέστερα σε αυτό το κομμάτι και ιδιαίτερα όταν τα παιδιά εκφράζονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι θα σου μιλήσουνε, θα σου τραβήξουν την προσοχή, θα σου δώσουνε κάτι… Κάθε ηλικία και κάθε μήνας είναι διαφορετικός. Οπότε αυτός ο ουσιαστικός μήνας που θα περάσει με το παιδί σου, σίγουρα δε θα ‘ναι ο ίδιος με τον επόμενο. Πρέπει να τον ευχαριστηθείς. Αλλιώς είναι του ενός, αλλιώς του ενάμιση, αλλιώς των δύο, βλέπεις όλη αυτή την εξέλιξη να στέκεται. Δυναμώνουν οι ώμοι, βγάζει τα δοντάκια, προσπαθεί να μιλήσει και να κάνει ήχους. Οπότε κάθε μήνας είναι διαφορετικός.

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι εντάσσεται ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Πρέπει να προσαρμοστείς και με το δικό σου πρόγραμμα. Πρέπει να χαλαρώσεις και να αλλάξεις κάποια πράγματα, αλλά προφανώς δε μπορείς να αλλάξεις και όλη σου την κοσμοθεωρία και τη δουλειά σου. Οπότε κάπως πρέπει να συμβαδίζουν αυτά τα πράγματα. Κάποιες τρέλες που έκανες, κάποιες άλλες πρέπει να παραμείνουν».

«Είναι πάρα πολύ εκφραστικός και δοτικός στην αγκαλιά και στα φιλιά και στον μπαμπά και στη μαμά “σ’ αγαπάω” και “σας αγαπώ” και είναι αυτό που, θα τρελαθείς κι εσύ δηλαδή κάθε μέρα! Εγώ πηγαίνω και τον παρακολουθώ, λέει προτάσεις… έχεις ξέρεις τον μπαμπά – κουκουβάγια που τα βλέπει όλα τέλεια και μοναδικά για το παιδί του. Αλλά θαυμάζεις πολλά πράγματα -πολύ απλά- που άμα τα συζητάγαμε παλιά, θα ‘ταν διαφορετικά… να είσαι γονιός, από το να σκέφτεσαι να γίνεις. Οπότε αλλάζουν οι προτεραιότητές σου, η αγάπη σου αλλάζει» πρόσθεσε για τον 4χρονο γιο του.

Η σχέση με τη Ρία Ελληνίδου

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε και για το γεγονός ότι παραδέχτηκε ανοιχτά – πλέον – τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου.

«Κοίταξε, δεν είναι θέμα αν κρύβομαι ή όχι. Θεωρώ ότι έπρεπε κι εγώ να χαλαρώσω. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικές οι ευθύνες, είσαι σε κάποια μονοπάτια που εγώ δεν τα ξέρω. Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές. Όπως κι εσύ δημιούργησες κάποιες άλλες ενοχές με τη γέννηση της κόρης σου. Είναι ένας πόλεμος εσωτερικός. Πρέπει σιγά σιγά να χαλαρώσεις εσύ ο ίδιος. Οπότε για να βγουν και να γίνουν όλα φυσικά, πρέπει πρώτα απ’ όλα εσύ σαν άνθρωπος να τα αποδεχτείς. Τι σημαίνει αποδέχομαι; Να χαλαρώσω, να δω πώς είναι τα πράγματα και να πω ότι είμαι καλά», είπε.

«Δε ξέρω, δε θέλω να αποφύγω να σου απαντήσω – γιατί είναι και τρελό αφού υπάρχουν τόσα πράγματα και φωτογραφίες – απλά δε θέλω να κάνω ξέρεις τις τόσες μεγάλες, βαρύγδουπες δηλώσεις. Καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι το προστατεύεις πάρα πολύ, είναι πιο σωστό. Δηλαδή από το να πεις πολύ μεγάλες κουβέντες, μετά αγχώνεσαι να κρατήσεις αυτά που είπες και δεν ζεις αυτό που νιώθεις», εξομολογήθηκε ακόμα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον δεσμό του με τη Ρία Ελληνίδου.

Παράλληλα δήλωσε ότι συμβουλεύτηκε ψυχολόγο για να μιλήσει στον γιο του για τη νέα του σχέση.

«Θέλει ειλικρίνεια προς το παιδί. Άλλοι θα σου πουν ότι “σ’ αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν πολλά”. Άλλοι θα σου πουν “τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα από τη στιγμή της σύλληψης, από την κοιλιά της μαμάς”. Δε το ξέρω εγώ, που έχω κάνει ύπνωση στη ζωή μου κι έχω δει πράγματα που δε μπορούσα να τα εκφράσω γιατί μου βγαίνουν, αλλά μου είχαν συμβεί στην παιδική μου ηλικία γύρω στα τέσσερα έτη, κάτι που είχε αποτυπωθεί στο υποσυνείδητο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε: «Ανοίγω παιδότοπο και escape room».