Η Έλεν Μίρεν δέχθηκε υβριστική επίθεση στο Λονδίνο: «Διαβολική σιωνίστρια σκύλα»

Θύμα υβριστικής επίθεσης από φιλοπαλαιστίνιο διαδηλωτή έπεσε στο Λονδίνο η διάσημη ηθοποιός Έλεν Μίρεν, που συνοδευόταν από τον σύζυγό της.

Το βίντεο δείχνει την 80χρονη ηθοποιό Έλεν Μίρεν να περπατάει σε έναν δρόμο στο Λονδίνο με τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ, ενώ ο άγνωστος άνδρας την πλησιάζει.

Αρχικά, η ηθοποιός ήρεμη και χαμογελαστή, χαιρετάει τον άνδρα, πιστεύοντας ίσως ότι είναι κάποιος θαυμαστής. Σύντομα όμως, η συνάντηση παίρνει άσχημη τροπή.

«Διαβολική σιωνίστρια σκύλα»

Ο άγνωστος φιλοπαλαιστίνιος ξεκίνησε μια υβριστική επίθεση στην ηθοποιό, λόγω της υποστήριξής της στο Ισραήλ.

«Αυτή είναι η Έλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια. Είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος. Και ήταν πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων είχαν εξαφανιστεί».

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

«Είσαι μία διαβολική σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ [κύριε Χάκφορντ] επίσης, άντε γ@@@», ακούγεται να λέει ο άνδρας.

Η Έλεν Μίρεν φαίνεται σοκαρισμένη ενώ – καθώς η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο έντονη – ο σύζυγος της ηθοποιού παρενέβη και έλεγε επανειλημμένα στον άνδρα να «φύγει» και να τους αφήσει ήσυχους.

Η Έλεν Μίρεν έχει από καιρό εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της προς το Ισραήλ και την αντίθεσή της στα πολιτιστικά μποϊκοτάζ κατά της χώρας.

Μόλις τον περασμένο μήνα υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή μαζί με αστέρες όπως οι Amy Schumer, Mila Kunis, Sharon Osbourne και Boy George, υποστηρίζοντας την ένταξη του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με το επιχείρημα ότι η εγκατάλειψη Ισραηλινών καλλιτεχνών θα ήταν αντιπαραγωγική.