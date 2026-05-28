Μαίρη Συνατσάκη: Δεν ήμουν στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, δε με στεναχώρησε που δεν με κάλεσε

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου εδώ και αρκετά χρόνια έχουν ενώσει επαγγελματικά τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση ρούχων.

Οι δυο τους μάλιστα έχουν χτίσει και μία φιλική σχέση που βασίζεται στην αλήθεια, όπως αποκάλυψε σε νέες δηλώσεις της η Μαίρη Συνατσάκη στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκαν την Πέμπτη (28.05.2026). Παρόλα αυτά, η influencer δήλωσε ότι η Αθηνά Οικονομάκου δεν την κάλεσε στον γάμο της, επειδή ήταν σε πολύ στενό κύκλο.

«Η συνεργασία μου με την Αθηνά Οικονομάκου με έχει διδάξει να μην επιλέγω ποτέ κανέναν άλλο δρόμο πέρα από την αλήθεια και ακόμα κι αν φέρει κάποια ρήξη, μόνο κερδισμένος θα βγεις», είπε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

«Εκτιμούσαμε πάντα η μια την άλλη και χτίσαμε τη φιλία μέσα στη δουλειά», πρόσθεσε για τη συνεργασία και τη φιλία της με τη γνωστή ηθοποιό.

«Δεν ήμουν στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, γιατί ήτανε πάρα, πάρα πολύ στενός ο κύκλος των ανθρώπων και εννοείται, από όσο την ξέρω, ξέρω πολύ καλά και γιατί το έκανε και γιατί το επέλεξε να το κάνει έτσι. Είδα πολύ ωραίες φωτογραφίες μετά», δήλωσε στη συνέχεια.

«Δε με στεναχώρησε (σ.σ. που δεν ήμουν καλεσμένη). Αλήθεια σου λέω, ξέρω ακριβώς γιατί το επέλεξε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, τι σήμαινε για εκείνη και θα την γιορτάσουμε ούτως ή αλλιώς αργότερα», πρόσθεσε η Μαίρη Συνατσάκη.

«Δεν το ήξερα πολύ νωρίτερα (σ.σ. ότι θα γίνει ο γάμος), το έμαθα εκεί κοντά κοντά. Αλλά εντάξει, είναι κάτι πολύ ιερό και το ζήσανε νομίζω όσο ιδιωτικά θέλανε. Θα πάω στο πάρτι και θα τους γιορτάσουμε! Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πια, αλλά θα τους γιορτάσουμε μέσα στο καλοκαίρι», δήλωσε παράλληλα η Μαίρη Συνατσάκη.