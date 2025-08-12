Κλέλια Ρένεση για Καίτη Γκρέυ: «Ήταν μία γυναίκα πάρα πολύ σκληραγωγημένη»

Τον ρόλο της Καίτης Γκρέυ υποδύθηκε η Κλέλια Ρένεση στην ταινία «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου και μίλησε για την αξέχαστη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που έχει αφήσει το δικό της στίγμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η Καίτη Γκρέυ που «έφυγε» από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου 2025 ήταν μία ιδιαίτερη καλλιτέχνιδα, την οποία η Κλέλια Ρένεση μελέτησε πολύ για να μπορέσει να φέρει εις πέρας τον χαρακτήρας στο επιτυχημένο φιλμ με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα.

Η γνωστή ηθοποιός, που τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τον ρόλο της, μίλησε στο Λοιπόν και στον δημοσιογράφο Αντρέα Θεοδώρου, τονίζοντας ότι ήταν μία γυναίκα που είχε περάσει δια πυρός και σιδήρου και βγήκε όρθια.

«Ήταν μία προσωπικότητα σκληραγωγημένη, μαγκιόρα και ατσαλένια. Τη μελετήσαμε μόνο όσον αφορά το πώς λειτούργησε σε σχέση με τον Στέλιο Καζαντζίδη σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του. Απομονώνοντας αυτό το στοιχείο, είχα μία πολύ συγκεκριμένη δουλειά, να ακολουθήσω τα χνάρια μιας συγκεκριμένης συνθήκης. Παρακολουθώντας τις συνεντεύξεις της, κράτησα πέντε πολύ δυνατά κομμάτια της. Ήταν μία γυναίκα πάρα πολύ σκληραγωγημένη, μια γυναίκα που έχει επιβιώσει από θάλασσες, φουρτούνες, εγκληματικά στοιχεία. Έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου και βγήκε όρθια», είπε η Κλέλια Ρένεση.

«Αισθάνομαι μεγάλη συγγένεια με τον τρόπο που άνοιγε την καρδιά της και έμπαινε στις καταστάσεις. Το συναισθάνομαι αυτό και μπορώ να πω ότι είναι κάτι με το οποίο ταυτίζομαι», πρόσθεσε.

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν για εκείνη ένας έρωτας μεγάλος, μια τεράστια αγάπη. Ήταν μια γυναίκα ατσαλένια, μαγκιόρα, που ήξερε να δίνει την καρδιά της», είπε ακόμα.