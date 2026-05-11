Κωνσταντία Χριστοφορίδου για Ελληνίδα ηθοποιό: Σας έχει «εξαπατήσει», δεν μπορώ να πω το όνομα, είναι τεράστιο «έγκλημα»

«Στην τηλεόραση πέρασα υπέροχα και τη θεωρώ και πιο δίκαιη. Στο θέατρο ζορίστηκα πάρα πολύ», είπε η Κωνσταντία Χριστοφορίδου σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν τη Δευτέρα (11.05.2026) η γνωστή ηθοποιός. Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στο θέατρο, λόγω του ανταγωνισμού.

Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου είπε στη συνέχεια: «Η κωμωδία είναι το πιο αδηφάγο είδος. Στο δράμα παίρνεις τον χρόνο σου, μπορεί να στον δώσει ο άλλος, στην κωμωδία είναι… τώρα! Αν χάσεις αυτό το κλάσμα, έχεις χάσει το αστείο. Έχει τύχει το ίδιο αστείο να το λέω on time και να χειροκροτούν, ενώ την άλλη μέρα να χάνω ένα τσικ, έφυγε… Όταν παίζεις με τέρατα, όχι ιερά, δεν θα στο αφήσουν αυτό το πράγμα… Έβγαλες χειροκρότημα; Μαύρο φίδι που σ’ έφαγε. Εγώ το έχω ζήσει πάρα πολύ. Η άλλη είχε το θράσος να σου λέει ότι κι αν κάνεις, δεν βλέπουν εσένα…

Εσύ να λες τα λόγια σου, να παλεύεις, και η “βοήθειά” της να σου λέει… κάνε ότι θες, ότι κι αν κάνεις, δεν σε βλέπουν. Από γυναίκες μου έχει συμβεί αυτό. Μου έχει συμβεί και από άντρα, καλός συνάδελφος και καλό παιδί, αλλά όταν πήρα εγώ το χειροκρότημα, αυτή τη σκηνή την έκοψε στις επόμενες παραστάσεις, δεν του άρεσε».

Η Κωνσταντίνα Χριστοφορίδου ανέφερε στη συνέχεια για μια Ελληνίδα ηθοποιό, που ήταν καλεσμένη στο Buongiorno, ότι όλοι έχουν την καλύτερη εικόνα γι’ αυτήν, αλλά στην πραγματικότητα είναι το εντελώς αντίθετο. «Σας έχει “εξαπατήσει”, ειδικά εσάς… Δεν μπορώ να πω το όνομα, την είδα πρόσφατα σε εσάς. Είναι τεράστιο “έγκλημα”. Γενικά υπάρχει η αίσθηση ότι είναι πολύ καλή, δοτικός άνθρωπος…».