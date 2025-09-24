Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες: Τα φιλιά με την Μάντελιν Κλάιν που πυροδοτούν φήμες για μεταξύ τους σχέση

Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες και Μάντελιν Κλάιν καταγράφηκαν σε τρυφερές στιγμές, με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν ταχύτατα στα social media να πυροδοτούν σενάρια και δημοσιεύματα για μεταξύ τους σχέση. Για την ώρα κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει αλλά ούτε έχει διαψεύσει τα σχετικά ρεπορτάζ.

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες και η ηθοποιός Μάντελιν Κλάιν, εντοπίστηκαν σε εστιατόριο αλλά και σε δρόμους της Νέας Υόρκης. Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε η «DeuxMoi», η 27χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Outer Banks» φαίνεται να βρίσκεται σε στενή επαφή και να ανταλλάσσει ένα φιλί με τον γιο του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, μέσα σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης.

Σε μία από τις λήψεις, οι δυο τους φαίνονται να στέκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ γύρω τους βρίσκονται πελάτες του εστιατορίου. Σε άλλη φωτογραφία, εκείνος σκύβει να τη φιλήσει ενώ την αγκαλιάζει.

Σε επιπλέον βίντεο που κυκλοφόρησε η DeuxMoi, το φημολογούμενο ζευγάρι φαίνεται να περπατά χέρι-χέρι σε πολυσύχναστο δρόμο της Νέας Υόρκης, ανάμεσα στο πλήθος.

Το 2019, η Μάντελιν Κλάιν γνώρισε και άρχισε να βγαίνει με τον συμπρωταγωνιστή της από το Outer Banks, Τσέις Στόουκς. Το ζευγάρι έμεινε μαζί για σχεδόν δύο χρόνια πριν χωρίσει το 2022, με την ηθοποιό να αποδίδει μέρος του χωρισμού στη δημοσιότητα της σχέσης τους.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες φοίτησε στην Αγγλία από το 2017 και αργότερα, εισήχθη στο Georgetown στην Ουάσινγκτον. Λεπτομέρειες για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή δεν είναι γνωστές.

Τον περασμένο χειμώνα, το όνομα του νεαρού συζητήθηκε με αφορμή τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι πολύ σύντομα θα υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Κάτι τέτοιο πάντως δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.