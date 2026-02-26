Λάκης Γαβαλάς για Akyla: «Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά»

Τα δικά του σχόλια για τον Akyla, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, έκανε ο Λάκης Γαβαλάς στο «Breakfast@Star» σήμερα (26/2/2026), δηλώνοντας πως «είναι καλύτερα να το βουλώνουν» όσοι κάνουν αρνητικές κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά, όπως εκείνος.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας , Λάκης Γαβαλάς, τόνισε πως ο Akylas έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση με το τραγούδι του για «την εποχή που ζούμε». Επίσης για τον Good Job Nicky είπε ότι πιστεύει ότι αδίκησε τον εαυτό του με το look που επέλεξε αλλά και το κομμάτι του.

«Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά. Κάποιοι από αυτούς δηλαδή. Ο Akylas είναι μία προσωπικότητα και καλά έκανε και πήγε στην Eurovision. Για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι φανταστικός. Είναι σωστός στην εποχή που ζούμε.

Η θλίψη πρέπει να φεύγει μακριά από τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες πρέπει να δίνουν χαρά, ζωντάνια και αυτός το κάνει πάρα πολύ καλά. Τα ρούχα του τα βρήκα και πάρα πολύ απλά. Το στυλ του θα το χαρακτήριζα happy visual. Δηλαδή μία ευτυχισμένη παρουσία. Αυτό το παιδί έκανε άρτια τη δουλειά του και θα πω ποιος αδίκησε τη φωνή του και το look του. Είναι ο Good Job Nicky. Έκανε ένα πολύ φορτωμένο look, έβαλε πολύ δυνατά τη φωνή του, όλα στο μάξιμουμ και δεν άφησε το σασπένς. Ενώ ο Akylas μίλησε για τη μαμά του, έκανε πράγματα και ήταν ξύπνιο», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής μόδας, μίλησε και για το J2US στο οποίο συμμετέχει φέτος: «Οι πρόβες πάνε καλά, όσο μπορώ και προλαβαίνω. Έχω κάνει πολύ λίγες. Κάνουμε πολύ λίγες. Θα είμαι καλύτερος αν με ψηφίσετε. Εγώ πάντα άκουγα τη φωνή μου και γέλαγα και τώρα πρέπει να τραγουδήσω; Και όλοι μου λένε ότι πατάω στη νότα».