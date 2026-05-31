Συγκινεί ο Αιμίλιος Χειλάκης: Με το που «έφυγε» η μητέρα μου θυμόμουν να είμαι πέντε χρονών και να τρώμε παρέα

Συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης μιλώντας για την πρόσφατη απώλεια της μητέρας του. Μιλώντας στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο OPEN, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέσυρε βαθιά κρυμμένες μνήμες από τα παιδικά του χρόνια.

Καλεσμένος του Θανάση Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής (31.05.2026), στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» στο πρόγραμμα του OPEN, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον χαμό της μητέρας του και στα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν με το «φευγιό» της.

Ειδικότερα, ο γνωστός πρωταγωνιστής σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της λογικής αλλά τη στιγμή που φεύγει το δομικό σου κομμάτι της ύπαρξης δεν έχει τίποτα να κάνει με τη λογική. Είναι καθαρό συναίσθημα. Δεν έχεις κάτι να αντιτείνεις σ’ αυτό ούτε να είσαι πιο ήρεμος ή πιο προσεκτικός, αφήνεσαι απλώς στο συναίσθημα».

«Δηλαδή με το που έφυγε η μητέρα μου, για μέρες μετά, θυμόμουν να είμαι πέντε χρονών δίπλα από ένα αυτοκίνητο με καρπούζι και φέτα και να τρώμε παρέα, καλοκαίρι, μετά από το μπάνιο. Πού θυμήθηκα εγώ αυτή τη λεπτομέρεια; Πού γύρισα 51 χρόνια πίσω; Δεν την είχα αυτή την ανάμνηση».

«Άρα με το που έφυγε, μέσα μου, μου ήρθε ότι μου έφυγε η στιγμή της ασφάλειας. Μία οικογενειακή ασφάλεια που έχεις καρπούζι, φέτα, 1975, κάτω από μία ελιά στο Πόρτο Γερμανό μετά από το μπάνιο. Αυτή ήταν η εικόνα που κουβάλαγα για περίπου έναν μήνα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Αιμίλιος Χειλάκης στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN.

«Δεν κουβάλαγα τη μάνα μου στη ΜΕΘ, που μπήκα μέσα και την είδα, όπου την αποχαιρετούσα επί μία εβδομάδα. Δεν είχα αυτή την εικόνα, το οποίο θα είχε μία λογική, αλλά μου ήρθε εκείνη η εικόνα».