Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τα πρώτα του γενέθλια χωρίς τον πατέρα του – «Χωρίς εσένα είναι σαν να μην είναι γιορτές»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την Πέμπτη (06.08.2026) έκλεισε τα 47 του χρόνια, ωστόσο αυτά τα γενέθλια είναι διαφορετικά από τα προηγούμενα, καθώς δε βρίσκεται πλέον στη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας, Δημήτρης Κωνσταντάρας, γεγονός που του στοιχίζει πολύ.

Ο δημοσιογράφος του OPEN έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media και αναφέρθηκε στα πρώτα του γενέθλια χωρίς τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, τονίζοντας πλέον οι γιορτές δε θα είναι για εκείνον τόσο ευτυχισμένες. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε ακόμα ότι ο πατέρας του πάντα του τηλεφωνούσε πρώτος για του χαρίσει ευχές.

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«Όλες οι γιορτές χωρίς εσένα, είναι σαν να μην είναι γιορτές. Χαρά μπορεί να έχουν, αλλά γιορτές δεν είναι. Έτσι και τα γενέθλιά μου τα φετινά.

Τα πρώτα που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο στις 00:01 και η πρώτη φορά δεν θα συντονίσεις πότε θα σβήσουμε την οικογενειακή τούρτα μαμά και γιος.

Οι… 46 πρώτες τούρτες ήταν τόσο ευτυχισμένες που κι αν δεν ξανασβήσω ποτέ, πάλι θα έχω χαρά και φωτογραφίες για 2 ζωές.

Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.