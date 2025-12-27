Λένα Δροσάκη: «Τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής µου ήταν όταν έµαθα ότι είµαι έγκυος στον Αναστάση»

Μέλι στάζει για τον γιο της η ηθοποιός Λένα Δροσάκη και δεν κρύβει ότι η σχέση της με το παιδί της χτίζεται μέρα με τη μέρα.

Στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε συνέντευξη η Λένα Δροσάκη με την ηθοποιό να αναφέρεται στη σχέση της με τον γιο της, ενώ θυμήθηκε τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής της.

Ποια ήταν η χειρότερη χρονιά µέχρι σήµερα για εσάς και γιατί;

Θα σου µιλήσω για τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής µου. Ηταν όταν έµαθα ότι είµαι έγκυος στον Αναστάση. Πραγµατικά, ήταν µια προσωπική ανάσταση ψυχής! Ολη µου η ζωή ήταν µια έναρξη.

Φτιάχνετε βασιλόπιτα;

Φτιάχνουµε κουλουράκια και µελοµακάρονα µε τη µαµά µου και τον Αναστάση και κάθε χρόνο τα ζητάει και θέλει να τα φτιάχνουµε. Είναι οι αγαπηµένες µας δραστηριότητες αυτές τις µέρες. Βασιλόπιτα αγοράζω.

Μιλήστε µας για τη σχέση µε τον γιο σας. Ηταν επώδυνο το διαζύγιο; Πώς είναι οι σχέσεις µε τον πρώην σύζυγό σας;

Η σχέση µου µε τον Αναστάση χτίζεται µέρα τη µέρα, στιγµή τη στιγµή, και δεν το λέω έτσι τυπικά. ∆ιότι η ανάπτυξή του, κάθε του στάδιο, χρειάζεται και διαφορετική αντιµετώπιση από µένα και εγώ προσπαθώ να αφουγκραστώ τις ανάγκες του και να συνδυαστούν µε τις δικές µου. Είναι µια συνεχής προσπάθεια, όπως όλες οι σχέσεις άλλωστε.

Τι θέλετε να σας φέρει το 2026;

Η νέα χρονιά θέλω να µας φέρει περισσότερη ανθρωπιά, να µην ξεχάσει οπωσδήποτε να έχει µέσα υγεία και ειρήνη για όλους µας!