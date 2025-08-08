Λευτέρης Πανταζής: Δεν ξέρω αν ο Μάριος Καπότσης είναι ερωτευμένος

Συναυλίες σε περιοχές ανά την Ελλάδα πραγματοποιεί αυτή την εποχή ο Λευτέρης Πανταζής μαζί με την κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Ο Λευτέρης Πανταζής, μιλώντας σήμερα (08.08.2025) στην εκπομπή του OPEN «Καλοκαιρινό ραντεβού», αναφέρθηκε στη μουσική του πορεία, την κόρη του Κόνι Μεταξά, αλλά και τη σχέση του με τον Μάριο Καπότση.

«Μια χαρά είναι το παιδάκι μου», είπε σε ερώτηση για την Κόνι Μεταξά.

Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική ζωή του Μάριου Καπότση και τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει προχωρήσει στη ζωή του, απάντησε: «Α δεν ξέρω, έχω να τον δω πολύ καιρό τον Μάριο. Θα πρέπει να είναι κάπου διακοπές».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό η Κόνι Μεταξά είχε αναφέρει ότι δεν της είναι ευχάριστο που ο πατέρας της εξακολουθεί, μετά τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση, να διατηρεί επαφές μαζί του.

«Μπορεί όντως να πήρε το μήνυμα και να έκοψε με τον Μάριο Καπότση», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στον αέρα της εκπομπής Καλοκαιρινό Ραντεβού.