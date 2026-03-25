Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: Θα ήθελα να την έχω φίλη αλλά εκείνο το βράδυ με κοιτούσε κάπως περίεργα

Ο Λευτέρης Σουλτάτος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (24-03-2026) και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σχέση του με την Βάσω Λασκαράκη, το ισχαιμικό επεισόδιο που πέρασε στο παρελθόν και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η δημοσιότητα. Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στη σχέση που έχει «χτίσει» με τα δύο παιδιά του, που είναι 15 και 8 ετών αντίστοιχα.

Λευτέρης Σουλτάτος και Βάσω Λασκαράκη παντρεύτηκαν το 2019 και από τότε είναι μαζί. Η διαχείριση της δημοσιότητας ήταν δύσκολη για τον γνωστό σεφ. Όπως είπε στο «The 2night Show», στο ξεκίνημα της σχέσης τους, οι δυο τους είχαν γίνει μέχρι και πρωτοσέλιδο. Με τον καιρό, ο γνωστός σεφ συνήθισε τα φώτα της δημοσιότητας και πλέον το ενδιαφέρον των media δεν τον επηρεάζει.

Όπως είπε ο Λευτέρης Σουλτάτος στο σχετικό κεφάλαιο της συζήτησης: «Στην αρχή δεν το κατάλαβα. Την κορόιδευα κιόλας. Της έλεγα: “Η Βουγιουκλάκη είσαι;”. Την πρώτη φορά που είδα φωτογραφία μου σε περιοδικό έπαθα σοκ. Ήμουν στη Χαλκιδική και κάναμε τα καινούρια μενού και με πήρε τηλέφωνο η Βάσω να μου πει: “Μην ταραχτείς με αυτό που θα σου πω. Είμαστε πρωτοσσέλιδο” αλλά εγώ δεν την πίστεψα, νόμισα ότι μου κάνει πλάκα. Μετά από λίγο μου έστειλε φωτογραφία. Μια εβδομάδα έκανα να βγω από το σπίτι. Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα. Όταν έχεις παιδιά, δεν θες να πάνε να σε δουν στο περίπτερο».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Αρχικά είπα στον αδερφό μου να πάει στο Ηράκλειο και να μαζέψει όλα αυτά τα περιοδικά. Μετά πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα πρώτα στον πατέρα μου και του είπα πως επειδή μπορεί να του πει κάποιος από τη γειτονιά οτιδήποτε… με σταμάτησε και με ρώτησε: “Είσαι καλά; Δε σε ενδιαφέρει τίποτα, πάμε! Είσαι καλά εσύ; Πάμε παρακάτω”.

Ο γιος μου τότε ήταν 9 χρονών αλλά τα παιδιά στα σχολεία είναι σκληρά και είπα πως κάποιο θα πάει κάτι να του πει. Το απόγευμα, που είχε τελειώσει το σχολείο πήγα και του το είπα και με ρώτησε: “Μπαμπά σε αγαπάει;”. Είπα πως έτσι δείχνει και μου απάντησε πως τότε δεν έχει πρόβλημα».

Αναφορικά με την αρχική τους γνωριμία σε έναν φούρνο, ο γνωστός σεφ είπε πως «Δεν αναγνώρισα τη Βάσω, εγώ βλέπω σπάνια τηλεόραση. Είχα πάει να πάρω έναν καφέ, την είδα και απλά συστηθήκαμε. Είχαμε μια επικοινωνία αλλά όχι σταθερή. Μετά από 1,5 χρόνο που βγήκαμε ένα βράδυ, με κοιτούσε κάπως περίεργα και είπα: “Λες;”. Δεν ήμουν έτοιμος ψυχολογικά για σχέση. Μετά το διαζύγιο θες να μείνεις και λίγο μόνος σου, δε θες να πας κατευθείαν στην επόμενη σχέση. Ήθελα να περάσει λίγος καιρός. Είχα χωρίσει περίπου ένα χρόνο και λίγο παραπάνω. Στην αρχή δεν το έβαζα στο μυαλό μου αλλά μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ως άνθρωπος. Θα ήθελα να την έχω φίλη μου αλλά εκείνο το βράδυ με κοιτούσε κάπως περίεργα και λίγο το ποτό, λίγο η μουσική…».

Μιλώντας για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο Λευτέρης Σουλτάτος σημείωσε ότι «Πέρασα ισχαιμικό επεισόδιο. Έρχεται από άγχος, στρες. Θα μπορούσε να ήταν μοιραίο. Άλλαξα πολλά στον τρόπο ζωής μου. Και την επαγγελματική και την προσωπική μου ζωή. Πριν δε σταματούσα να δουλεύω, δούλευα 23 ώρες τη μέρα, τώρα δε θα δουλέψω έτσι. Αγχωνόμουν πολύ».

«Τώρα την Κυριακή δε θα δουλέψω, θα είμαι με τα παιδιά μου ο,τι και να γίνει. Εκτός κι αν είναι κάτι πολύ σημαντικό και σοβαρό αλλά και πάλι θα το μετακινήσω. Δε θέλω να χάνω αυτό με τα παιδιά μου. Όταν είσαι καλά στο σπίτι σου, το σπίτι κάπως σε τραβάει και φεύγεις από τη δουλειά» είπε καταληκτικά ο Λευτέρης Σουλτάτος.