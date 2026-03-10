Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: Για 1,5 χρόνο δεν ξανασυναντηθήκαμε από εκείνη τη μέρα

Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο επεισόδιο της εκπομπής «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (09-03-2026) και μίλησε για την προσωπική της ζωή και την επαγγελματική πορεία της. Ο Λευτέρης Σουλτάτος, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2019, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της. Ένα άλλο και ίσως το σημαντικότερο για την ίδια, είναι η κόρη που είχε αποκτήσει το 2013, από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ο Λευτέρης Σουλτάτος μπήκε στη ζωή της, μετά το διαζύγιο από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Όπως ανέφερε η Βάσω Λασκαράκη στο «The 2night Show», οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα φούρνο της Κρήτης. Πέρασε αρκετό διάστημα μέχρι να συναντηθούν ξανά και να γίνουν ζευγάρι. Πλέον βρίσκονται μαζί και όπως φαίνεται έχουν βρει τη συνταγή για να κρατούν τη σχέση τους «ζωντανή» στο πέρασμα του χρόνου.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, η Βάσω Λασκαράκη αναφέρθηκε στην επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου» και είπε ότι «Δεν ήταν η πρώτη φορά που μας πήραν τηλέφωνο να μας το προτείνουν. Είχε γίνει μια νύξη και στα πρώτα χρόνια που είχαμε σταματήσει τη σειρά. Μετά τον κορονοϊό μας είπαν να το σκεφτούμε. Μαζευτήκαμε και κάναμε μια συνάντηση αλλά τότε δεν ήταν πολύ ώριμο, δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά. Τώρα, επειδή οι συζητήσεις ξεκίνησαν από πολύ νωρίς -ήταν Φλεβάρης- είπα: “Μπας και;”. Αρχίσαμε ο ένας με τον άλλον και είπαμε γιατί όχι και ότι θα ξαναείμαστε όλοι μαζί. Αρχίσαμε όλοι να ζεσταίνουμε το πράγμα. Με τούτα και με εκείνα… Να μην πάμε μια ακόμα χρονιά;».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «Τα γυρίσματα είναι καθημερινά και δεκάωρα. Εγώ και ο Μελέτης είναι δύσκολο να πάρουμε ρεπό, γιατί παίζουμε και στις δύο οικογένειες. Είναι κουραστικό αλλά μας αρέσει. Όταν έχω και παράσταση, θα φύγω καπάκι για να πάω στο θέατρο. Το κάνουν όλοι οι ηθοποιοί. Όταν τελειώσω και από το θέατρο, έχω υπερένταση μετά. Θα πέσω να κοιμηθώ αλλά έχω υπερένταση για μια ωρίτσα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι».

Όσον αφορά την εκπομπή «Break» που είχε παρουσιάσει, η Βάσω Λασκαράκη ανέφερε ότι «Μου άφησε καλή γεύση η παρουσίαση και έμαθα πράγματα. Δεν ήταν βέβαια ζωντανό για να μάθω και να δω πώς είναι το ζωντανό αλλά μου άρεσε που μάθαινα πληροφορίες, διάβαζα για τον καλεσμένο, τι ερωτήσεις θα κάνω. Είχε ένα ενδιαφέρον. Υπήρχαν διάφορα θέματα που ανακάλυψα και ανθρώπους που δεν ήξερα, ήταν μια εμπειρία» ανέφερε η Βάσω Λασκαράκη.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η γνωστή ηθοποιός υπογράμμισε πως «Ο Λευτέρης Σουλτάτος μένει πολύ καιρό στην Κρήτη, γιατί δουλεύει πολύ εκεί. Είναι μια συνταγή που εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να μας πετυχαίνει πάντα. Δηλαδή θα φύγει τη Δευτέρα και θα έρθει την Πέμπτη. Μπορεί να ξαναφύγει Κυριακή. Υπάρχει ένα κενό 3-4 μέρες. Δεν είναι πάντα ωραία αλλά εμείς έχουμε βρει τον τρόπο. Εννοείται ότι υπάρχουν μέρες που μου λείπει».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «Όταν τον πρωτοείδα με κέρδισε το χαμόγελό του. Είναι πολύ γλυκός, γελάνε και τα μάτια του. Τον είδα πρώτη φορά σε έναν φούρνο στην Κρήτη. Έτυχε. Ήταν μια γνωριμία που για 1,5 χρόνο δεν ξανασυναντηθήκαμε. Απλά γνωριστήκαμε. Ήμασταν μια παρέα που πήγαμε να πάρει καφέ και μας τον σύστησε ένας άνθρωπος. Απλά συστηθήκαμε. Τότε δεν μου έκανε κλικ αλλά μετά πέρασε 1,5 χρόνος να ξανασυναντηθούμε. Μετά συναντηθήκαμε σε μια κοινή παρέα στην Αθήνα. Είχαμε μιλήσει και τυχαία στα social. Είχε περάσει πολύς καιρός μέχρι να τον ξαναδώ από κοντά… Αργήσαμε να συναντηθούμε. Εκείνο ήταν πολύ περαστικό».

Αναφερόμενη στην κόρη της, η Βάσω Λασκαράκη δήλωσε πως «Το παιδί πηγαίνει Α’ Γυμνασίου. Όλα καλά αλλά πολύ διάβασμα. Τα παιδιά είναι σαν να δίνουν πανελλήνιες από την Α’ Γυμνασίου. Κατά καιρούς έχει ρωτήσει για το αν θα γίνει ηθοποιός αλλά της είπα ότι είναι μικρή ακόμα. Δεν έχει κάποια ενασχόληση με αυτό. Μερικές φορές νιώθω ότι είναι αναπόφευκτο, στο σχολείο μου είπαν ότι στο θεατρικό ήταν εξαιρετική. Στα γυρίσματα δεν έχει έρθει, γιατί δε βγαίνει το πρόγραμμα αλλά στο θέατρο θα έρθει να δει την παράσταση. Είδε ότι στη σειρά έπαιξε ο γιος του Μελέτη και μου είπε: “Δεν κατάλαβα. Εμείς γιατί δεν είχαμε σειρά” και τη ρώτησα πως της ήρθε αυτό».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο τα παιδιά να κάνουν την ίδια δουλειά με τους γονείς. Ψυχολογικά δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο. Μου φαίνεται δύσκολο, ότι δεν ξεκινάς με τους ίδιους όρους. Μπορεί κάποιος να λέει ότι αυτό βοηθάει αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για ένα παιδί που θέλει να ξεκινήσει κάτι, να κουβαλάει αυτό. Το αδικεί. Εμένα αυτό που με νοιάζει πιο πολύ είναι το γιατί να μπεις από τόσο μικρός σε αυτό το νταβαντούρι, με το να μιλάει ο καθένας για εσένα. Για ποιο λόγο; Είναι μικρά παιδιά».