Λούκας Γιώρκας Έχω πιεστεί, άφησα τον άνθρωπο αυτόν να εκτονωθεί και συνέχισα τη ζωή μου

Ο Λούκας Γιώρκας παραχώρησε δηλώσεις στους ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και δέχθηκε ερώτηση για τον πασίγνωστο τραγουδιστή που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν θέλησε να επεκταθεί, καθώς όπως είπε περιμένει τα στοιχεία της έρευνας και την αξιολόγησή τους από τη δικαιοσύνη.

Σε άλλο σημείο ο Λούκας Γιώρκας επικαλέστηκε το «δικαίωμα της σιωπής» όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Ο τραγουδιστής συνηθίζει να κρατάει χαμηλούς τόνους και φροντίζει να μην κεντρίζει τα βλέμματα μέσα από τις δηλώσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το έχω ακούσει κι εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ αλλά δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Αν γίνουν οι καταγγελίες και αποφανθεί η Δικαιοσύνη ότι έχει συμβεί κάτι…», σχολιάζει ο τραγουδιστής για τα τελευταία δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πρόκειται να γίνουν καταγγελίες σε βάρος συναδέλφου του.

«Ανήθικες προτάσεις δεν θα έλεγα πως έχω δεχθεί αλλά έχω δεχθεί λίγο παρατραβηγμένες συμπεριφορές. Έχω πιεστεί. Προκειμένου να μη δώσω περισσότερη έκταση, άφησα τον άνθρωπο αυτόν να εκτονωθεί και συνέχισα τη ζωή μου», παραδέχεται ο Λούκας Γιώρκας.

Παλαιότερα ο Λούκας Γιώρκας είχε αποκαλύψει ότι απέρριψε τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου που έγινε μεγάλη επιτυχία.