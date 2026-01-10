Μάνος Ιωάννου: Έπεσαν να φάνε τον Γιάνη Βαρουφάκη για αυτό που δήλωσε για τα ναρκωτικά, είπε την αλήθεια του

Τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στη δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη, πως έχει δοκιμάσει στο παρελθόν ναρκωτικές ουσίες, αναφέρθηκε ο Μάνος Ιωάννου.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το μεσημέρι του Σαββάτου (10.01.2026) και εκτός από τον Γιάνη Βαρουφάκη μίλησε και για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας.

«Σε φαντάζεσαι με οικογένεια, κάποια στιγμή στη ζωή σου;», ρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο νεαρός ηθοποιός απαντώντας: «Ξέρεις, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Θα μπαίνει όλο και πιο πολύ το μυαλό μου σ’ αυτό το τρυπάκι ή θα βρω κάποια σύντροφο που θα θέλω να κάνω παιδιά. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει, από μόνο του», αποκάλυψε ο Μάνος Ιωάννου.

Παράλληλα, όσον αφορά στην πολυσυζητημένη δήλωση που έγινε λίγες μέρες νωρίτερα από τον Γενικό Γραμματέα του Μέρα 25, Γιάνη Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά, ο Μάνος Ιωάννου επισήμανε: «Νομίζω ότι έπεσαν να τον φάνε, πολύ. Εντάξει, δεν το θεωρώ και κάτι. Ο άνθρωπος είπε την αλήθεια του».

«Τον ρωτάς για να πει την αλήθεια του, σου την λέει και ‘χεις πρόβλημα και μ’ αυτό», διευκρίνισε, ακόμα, ο ηθοποιός στην κάμερα του Alpha.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε δηλώσει για τα ναρκωτικά: «Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».