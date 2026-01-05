Ο Βαρουφάκης έχει κάνει ecstasy και θα ήθελε να δει τη Μέρκελ μαστουρωμένη – Χαμός στα social media με τις αποκαλύψεις του πρώην υπουργού

Αντιδράσεις στα social media προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για προσωπικές εμπειρίες του με ναρκωτικές ουσίες, όπως τις περιέγραψε σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε χρήση ecstasy στα τέλη της δεκαετίας του 1980, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

Μιλώντας στο vidcast «Phasma», ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ειλικρινής σχετικά με τις προσωπικές του εμπειρίες με τα ναρκωτικά. Σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει βρεθεί σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 απάντησε χωρίς περιστροφές πως «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Δείτε τη συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη:

Παράλληλα, ανέφερε πως, με βάση τα δικά του βιώματα, η κάνναβη του ταιριάζει περισσότερο, λέγοντας ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Σε πιο χαλαρό τόνο, όταν ρωτήθηκε ποιον θα επέλεγε ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να καπνίσουν μαζί, απάντησε με χιούμορ. «Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο».

Αντιδράσεις στα social media

Τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη αναπαρήγαγε στο X (πρώην twitter) και ο λογαριασμός της «Ομάδας Αλήθειας», συνοδεύοντας το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξης με το εξής σχόλιο: «Πολύ καλή επιλογή για το υπουργείο Οικονομικών».

«Τι να ξέρει από οικονομικά αυτός, πεταμένα λεφτά δίνουν για να ακούσουν τις απόψεις του σε διαλέξεις ανά τον κόσμο…» γράφει άλλος χρήστης του X.

«Για αυτό είναι πάντα ηλίθια χαμογελαστός και πετάει κοτσάνες που δεν καταλαβαίνει κανείς οικονομολόγος», «Τι έγινε ρε σεις? Ο Βαρουφάκης δήλωσε ότι δοκίμασε “Έκστασυ”? Με τίσι χρήμα ο τσίπης, έκστασυ πήγε και δοκίμασε? Πάντως, έτσι εξηγούνται πολλά…» σχολιάζει κάποιος άλλος.