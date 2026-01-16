Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συζητήθηκε που ήρθε στα γενέθλιά μου

Ο Πέτρος Φιλιππίδης αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις όμως πρόσφατα, για χάρη ενός καλού του φίλου έκανε μία εξαίρεση. Ο Μάνος Ιωάννου είχε τα γενέθλιά του και ο πρώην ηθοποιός έδωσε το «παρών» μαζί με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου.

Μερικές ημέρες αργότερα, ο Μάνος Ιωάννου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ηappy Day» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026). Ο ηθοποιός ερωτήθηκε για την παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη στο πάρτι του και εκείνος υπογράμμισε ότι είναι φίλοι, ενώ τόνισε ότι ο πρώην πρωταγωνιστής της τηλεόρασης και του θεάτρου συνεχίζει να περνάει δύσκολα.

Με τον Πέτρο Φιλιππίδη είμαστε φίλοι, περίμενα να έρθει. Α, ήρθε, ο άνθρωπος πέρασε όμορφα. Μια χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συζητήθηκε. Γιατί; Λέω, ο άνθρωπος να βγαίνει έξω; Ήρθε στα γενέθλιά μου. Πήγε σ’ ενός φίλου του τα γενέθλια. Αυτό», ανέφερε ο Μάνος Ιωάννου.

«Σίγουρα, δεν είναι στα καλύτερά του. Σίγουρα, περνάει δύσκολα. Αλλά τώρα αυτά είναι προσωπικά δικά του, δε θα ‘θελα να αναφερθώ σ’ αυτά», είπε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίκου στο πάρτι γενεθλίων του Μάνου Ιωάννου, έγινε γνωστό μέσω ενός βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media και ήταν η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μέσα στο 2026.