Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συζητήθηκε που ήρθε στα γενέθλιά μου

«Δεν είναι στα καλύτερά του, περνάει δύσκολα», είπε ακόμα για τον αγαπημένο του φίλο και πρώην συνάδελφο
Μάνος Ιωάννου και Πέτρος Φιλιππίδης
Ο Μάνος Ιωάννου και ο Πέτρος Φιλιππίδης / NDP PHOTO

Ο Πέτρος Φιλιππίδης αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις όμως πρόσφατα, για χάρη ενός καλού του φίλου έκανε μία εξαίρεση. Ο Μάνος Ιωάννου είχε τα γενέθλιά του και ο πρώην ηθοποιός έδωσε το «παρών» μαζί με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου. 

Μερικές ημέρες αργότερα, ο Μάνος Ιωάννου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ηappy Day» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026). Ο ηθοποιός ερωτήθηκε για την παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη στο πάρτι του και εκείνος υπογράμμισε ότι είναι φίλοι, ενώ τόνισε ότι ο πρώην πρωταγωνιστής της τηλεόρασης και του θεάτρου συνεχίζει να περνάει δύσκολα.

Με τον Πέτρο Φιλιππίδη είμαστε φίλοι, περίμενα να έρθει. Α, ήρθε, ο άνθρωπος πέρασε όμορφα. Μια χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συζητήθηκε. Γιατί; Λέω, ο άνθρωπος να βγαίνει έξω; Ήρθε στα γενέθλιά μου. Πήγε σ’ ενός φίλου του τα γενέθλια. Αυτό», ανέφερε ο Μάνος Ιωάννου.

«Σίγουρα, δεν είναι στα καλύτερά του. Σίγουρα, περνάει δύσκολα. Αλλά τώρα αυτά είναι προσωπικά δικά του, δε θα ‘θελα να αναφερθώ σ’ αυτά», είπε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίκου στο πάρτι γενεθλίων του Μάνου Ιωάννου, έγινε γνωστό μέσω ενός βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media και ήταν η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μέσα στο 2026.

