Μάνος Ιωάννου: Στον κορονοϊό πήρα 9 κιλά, καθόμουν στον καναπέ και σηκωνόμουν μόνο για να ανοίξω στον ντελιβερά

Συνέντευξη στην εκπομπή “Happy Day” και την Όλγα Λαφαζάνη παραχώρησε ο Μάνος Ιωάννου, ο οποίος μίλησε για όλα…

«Κανένας άντρας δεν μπορεί να μπει στο μυαλό μιας γυναίκας. Έχω βιώσει ζήλια και τοξικές σχέσεις», είπε αρχικά ο Μάνος Ιωάννου.

Ο Μάνος Ιωάννου είπε στη συνέχεια: «Όσο μεγαλώνω, είμαι πιο τυπικός στη δουλειά μου. Παλιότερα δεν με ένοιαζε να ξενυχτήσω και να παίξω με μισό μάτι. Μου έχει συμβεί να με πάρει ο ύπνος και να με περιμένουν σε γύρισμα. Είχα στεναχωρήσει πολύ κόσμο στη δουλειά με τη συμπεριφορά μου».

Ο Μάνος Ιωάννου ανέφερε επίσης: «Είμαι μόνος μου και το απολαμβάνω. Πάντα πήγαινα από τη μία σχέση στην άλλη. Σε μια γυναίκα κοιτάζω το πρόσωπό της και θέλω να έχει χιούμορ. Προσέχω την εμφάνισή μου, βάζω τις κρέμες μου. Δεν γυμνάζομαι καθημερινά. Έχω καλό μεταβολισμό. Στον κορονοϊό πήρα 9 κιλά, καθόμουν στον καναπέ και σηκωνόμουν μόνο για να ανοίξω στον ντελιβερά».