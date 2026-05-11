Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η απουσία μου από τον δημόσιο βίο δεν θέλω να εκλαμβάνεται από κανέναν ως παραίτηση

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στέλνει τα δικά του μηνύματα και υπενθυμίζει πως ήταν και παραμένει ο μοναδικός διαχειριστής της κινητής και ακίνητης περιουσίας που είχε αποκτήσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αφορμή για το ξέσπασμά του, ήταν όπως φαίνεται η συνέντευξη που παραχώρησε η Έφη Πίκουλα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε αντικείμενα της «εθνικής σταρ», τα οποία θα αποκτήσουν εκθεσιακό χαρακτήρα στο καμαρίνι που ετοιμάζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για την αείμνηστη ηθοποιό.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε πως δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα Instagram story μέσα από τον λογαριασμό που χειρίζεται με το όνομα της Αλίκης Βουγιουκλάκη σημειώνοντας πως «Με θλίψη παρακολούθησα σε τηλεοπτική εκπομπή να διακινούνται, να παρουσιάζονται και να δωρίζονται προσωπικά αντικείμενα της μητέρας μου, τα οποία αποτελούν οικογενειακά κειμήλια, χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ο μοναδικός διαχειριστής της κινητής και ακίνητης περιουσίας αλλά και των πνευματικών δικαιωμάτων της Αλίκης Βουγιουκλάκης είμαι μόνο εγώ».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκαν τα αντικείμενα αυτά στο τηλεοπτικό πλατό, όμως να ξεκαθαρίσω πως η συνειδητή απουσία μου από τον δημόσιο βίο δε θέλω να εκλαμβάνεται από κανέναν ως παραίτηση. Είμαι εδώ και θα είμαι εδώ για να προστατεύω το όνομα της μητέρας μου».

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παντρεύτηκε με την Ελένη Κολτζή, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024. Ο γάμος του ήταν πολιτικός και πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ανήμερα των γενεθλίων του. Σχεδόν δυο χρόνια μετά, οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.