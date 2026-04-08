Μαρία Κίτσου: «Είμαι επιζήσασα κακοποίησης και τραυμάτων»

Μια εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε η ηθοποιός Μαρία Κίτσου αποκαλύπτοντας την κακοποίηση που δέχτηκε από τους γονείς της.

Η ηθοποιός Μαρία Κίτσου φιλοξενήθηκε από τις Rainbow Mermaids και μίλησε για καταστάσεις που μέχρι τώρα κρατούσε κρυφές από το φως της δημοσιότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία, την κακοποίηση που δέχτηκε η ίδια και ο αδελφός της στα χέρια των γονιών τους και την μοναδική της ασπίδα προστασίας.

«Είμαστε με τον φίλο μου του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, και με γυρνούσε σπίτι και μας βλέπει ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Εντάξει, έπεσε ξύλο, πήγαμε στην αστυνομία», ήταν τα λόγια της ηθοποιού.

Και συνέχισε: «Ήταν σοκ αυτό. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι. Εκείνη την περίοδο πάω σε μια ξαδέλφη μου. Εν τω μεταξύ είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου, να πάω σε μια θεία μου, η οποία άρχισε κι έλεγε “έχουν δίκιο οι γονείς σου”. Ενώ της ζητούσα βοήθεια, της έλεγα τι συνέβαινε -δυστυχώς δεν υπήρχαν τα Χαμόγελα του παιδιού και οι Ελίζες κι όλα αυτά-, ήταν άνθρωποι ανάλγητοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε την έσωσε η επικοινωνία και η στήριξη των ανθρώπων με τους οποίους δεν την ένωναν δεσμοί αίματος. «Αυτό που με έσωσε εμένα είναι ότι μιλούσα στις φίλες μου και στους φίλους μου. Δεν τα έκρυβα μέσα μου, δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, τους έλεγα τι συμβαίνει, σήμερα έγινε αυτό, μου έκαναν εκείνο, μου είπαν αυτό. Οπότε τα έβγαζα από μέσα μου. Ο αδελφός μου, που δεν το έκανε αυτό, ήταν πιο κρυψίνους, δεν ήθελε ο άνθρωπος να μιλήσει, ήταν πιο δύσκολο γι’ αυτόν».