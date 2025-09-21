Μαρία Κορινθίου για τη σχέση της με τον Γιώργο Καραθανάση: «Είμαι καλά και δε θέλω να κρύβομαι»

Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες και πλέον δεν το κρύβουν. Συχνά δημοσιεύουν στιγμιότυπα από τα ταξίδια τους κάνοντας «tag» ο ένας τον άλλον, με την γοητευτική ηθοποιό να μιλάει για το νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της.

Ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννης Αϊβάζη, η Μαρία Κορινθίου δηλώνει ξανά ερωτευμένη. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της, τις αντιδράσεις της κόρης της και τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα, ο σύντροφός της.

«Αισθάνθηκα από τη στιγμή που ρωτήθηκα, χωρίς να θέλω να κρύβομαι, να πω ότι ναι είμαι σε αυτή τη νέα φάση της ζωής μου, χωρίς φυσικά να αναιρώ την προηγούμενη ζωή μου. Καμία σχέση. Το λέω γιατί βγήκαν και διάφορα πράγματα προς τα έξω… Είμαι καλά και δε θέλω να κρύβομαι, καθόλου» είπε αρχικά η Μαρία Κορινθίου.

Στη συνέχεια η ηθοποιός εξομολογήθηκε, «Αυτό που με κέρδισε στον Γιώργο είναι η διεκδικητικότητά του. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας στιβαρός άνθρωπος που ξέρεις τι είναι και ποιός είναι. Είναι σίγουρος για τον εαυτό του κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.

Είναι ένας δυναμικός, δυνατός άνθρωπος. Δεν έχει πρόβλημα στο να χειριστεί τη δημοσιότητα που πήρε η σχέση μας, απλώς δε θέλει…».

«Με τον Γιώργο ξαναθυμήθηκα το Μαράκι, ξαναγεννήθηκε η μικρή Μαρία, η ψυχή της, ξαναθυμήθηκα την παιδικότητα, την αγνότητα» είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Όσο για το πώς διαχειρίστηκε τη νέα συνθήκη στην προσωπική της ζωή σε σχέση με την κόρη της, Ισμήνη, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε, «Είμαι τυχερή γιατί η Ισμήνη είναι ένα πλάσμα που νομίζω ότι είναι πιο ώριμη και από εμάς. Είναι τόσο ώριμη, τόσο μεθοδική. Δε τη φοβάμαι καθόλου. Είναι σπουδαίο πλάσμα και κάθε μέρα με εκπλήσσει με τον τρόπο που σκέφτεται…Είναι πολύ ορθολογίστρια».

Οι παλαιότερες δηλώσεις της ηθοποιού

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας τους ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.