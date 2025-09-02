Συμβαίνει τώρα:
Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη επίσημη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της – Η παράσταση που παρακολούθησαν μαζί

Το ζευγάρι αποδέχτηκε την πρόσκληση της Ρέινας Εσκενάζυ και πήγε μαζί στο θέατρο
Mαρία Κορινθίου
Η Mαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης

Την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση ως επίσημο ζευγάρι έκαναν η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που πρόσφατα απόλαυσε ένα κοινό ταξίδι στις ομορφιές της Ιταλίας, το βράδυ της Δευτέρας παρακολούθησε μία θεατρική παράσταση, που σκηνοθετεί η φίλη της Μαρίας Κορινθίου και καταξιωμένη σκηνοθέτιδα, Ρέινα Εσκενάζυ. 

Ο λόγος για το έργο «Η Παναγία των Παρισίων», με πρωταγωνιστές τους Ιφιγένεια Τζόλα, Ορφέα Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Καζάκο και πολλούς ακόμη ταλαντούχους καλλιτέχνες που περιοδεύει μέχρι την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου. 

Στην ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου, φαίνεται εκείνη και ο αγαπημένος της να κάθονται στις πρώτες σειρές του θεάτρου, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι κάποτε είχε υποδυθεί κι εκείνη τον ρόλο της Εσμεράλντα. 

«Συγχαρητήρια λατρεμένη μου Ρέινα Εσκενάζυ για την χθεσινή παράσταση “Η Παναγία των Παρισίων”, ένα έργο που κάποτε είχα και εγώ την τιμή να υποδυθώ την Εσμεράλντα, στο επιβλητικό θέατρο Πέτρας. Είσαι υπέροχη, μοναδική και τέλος πάντων η λατρεμένη μου φιλενάδα. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση.

Καλή συνέχεια στην παράσταση που πήρε παράταση μέχρι τον Οκτώβριο», έγραψε η Μαρία Κορινθίου στην ανάρτησή της.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@mariakorinthiou)

Η Μαρία Κορινθίου διανύει ένα πολύ ιδιαίτερο διάστημα στη ζωή της, καθώς μετά από το διαζύγιό της με τον Γιάννη Αϊβάζη έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία, Γιώργου Καραθανάση.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας του ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.

