Μαρία Μενούνος: Το ταξίδι στην Ελλάδα, το πάρτι του Λέοντα Πατίτσα και η συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ταξίδι – αστραπή στην Ελλάδα πραγματοποίησε η Μαρία Μενούνος, η οποία μοιράστηκε τα νέα της με τους διαδικτυακούς της φίλους και αποκάλυψε τον λόγο που βρέθηκε από την Αμερική στην πατρίδα της. Παράλληλα, μοιράστηκε και αρκετές φωτογραφίες και σε μία από αυτές πόζαρε μαζί με την κουμπάρα της, Μαριέττα Χρουσαλά και την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η διάσημη παρουσιάστρια έγραψε στο Instagram ότι έκανε αυτό το μακρινό ταξίδι για να παρευρεθεί στο γενέθλιο πάρτι του συζύγου της Μαριέττας Χρουσαλά, Λέοντα Πατίτσα. Η Μαρία Μενούνος φωτογραφήθηκε μάλιστα, δίπλα στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την κουμπάρα της. Και οι τρεις ήταν χαμογελαστές και απαστράπτουσες.

«Γρήγορο ταξίδι στην Ελλάδα!

Με τα χρόνια, έχω χάσει πολλές σημαντικές στιγμές από τη ζωή των φίλων και της οικογένειάς μου λόγω δουλειάς. Όταν διοργανώσαμε εκείνο το τεράστιο πάρτι για τα 80α γενέθλια του μπαμπά μου και άνθρωποι από όλο τον κόσμο ήρθαν να τον γιορτάσουν (σημαίνει τόσα πολλά και για τους δύο μας), συνειδητοποίησα ότι ήθελα να κάνω το ίδιο και για τους άλλους. Οπότε καταβάλλω αυτή την προσπάθεια να είμαι εκεί τώρα!

Σημαίνει τόσα πολλά για τους άλλους όταν είσαι δίπλα τους. Να είσαι δίπλα τους όταν χρειάζονται υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές, αλλά και να είσαι δίπλα τους στις καλές στιγμές και τα μεγάλα ορόσημα.

Έτσι, έκανα το πολύ γρήγορο, απρογραμμάτιστο ταξίδι στην Ελλάδα για τον κουμπάρο μου, Λέοντα Πατίτσα. Είναι 50 ετών. Ήταν τόσο διασκεδαστικό! Επίσης, πέρασα ξεχωριστό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου. Μάζευψα πολλά πράγματα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Μαρία Μενούνος.

Επίσης, ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε υπήρχαν και κάποιες με τον πολυαγαπημένο της πατέρα.