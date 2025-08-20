Lifestyle

Μαρίνα Καλογήρου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Τάσου Ζαφειρόπουλου

«Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο Φώς», έγραψε η ηθοποιός
Η Μαρίνα Καλογήρου

Η Μαρίνα Καλογήρου, συγκινεί με μία ανάρτησή της για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Τάσου Ζαφειρόπουλου.

Με αφορμή αυτό η ηθοποιός Μαρίνα Καλογήρου, ανέβασε στο instagram φωτογραφίες του διευθυντή φωτογραφίας Τάσου Ζαφειρόπουλου, που έφυγε από τη ζωή.

Σήμερα 20 Αυγούστου με αφορμή τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων από τη μέρα που ο Τάσος Ζαφειρόπουλος έφυγε από τη ζωή η Μαρίνα Καλογήρου δημοσίευσε μια φωτογραφία από μια θάλασσα και άλλη μία του ίδιου με τον γιο τους και έγραψε στη λεζάντα «Εκείνο το πρωινό η θάλασσα ήταν έτσι. Ένα εκτυφλωτικά λαμπερό πρωϊνό… Και ο Λο, που ήταν τότε 6,5 χρονών, είπε: “Δηλαδή μαμά, τώρα που ο μπαμπάς είναι παντού, εγώ όταν παίζω με τα κύματα παίζω μαζί του”…Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο Φώς».

 
 
 
 
 
Η ηθοποιός και ο Τάσος Καλογήρου είχαν γνωριστεί στη σειρά του Alpha «Τελευταία παράσταση», με θέμα τη ζωή της Ελλης Λαμπέτη το 2009 και γρήγορα ανάμεσά τους αναπτύχθηκε ένα ειδύλλιο. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε στη ζωή τους ο γιος τους.

Μερικά χρόνια μετά, το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει ενώ το 2015 ο Τάσος Ζαφειρόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών.

