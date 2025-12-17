Lifestyle

Μάριο Μπανούσι: «Μεγάλωσα στην Αλβανία και όταν ήρθα στην Ελλάδα μου φάνηκε ένας άλλος κόσμος»

Ο νεαρός σκηνοθέτης έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για τον ερχομό του από τη χώρα καταγωγής του στη δική μας
Μάριος Μπανούσι
Ο Μάριος Μπανούσι

Για τον ερχομό από την Αλβανία στην Ελλάδα καθώς και για τις πρώτες παραστάσεις που παρουσίασε στο ελληνικό κοινό μίλησε, ο σκηνοθέτης Μάριο Μπανούσι.

«Μεγάλωσα μέχρι τα 6 μου στα Τίρανα στην Αλβανία και όταν ήρθα στην Ελλάδα μου φάνηκε ένας άλλος κόσμος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάριο Μπανούσι, που είναι ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης, όταν βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (17.12.2025) στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλου και τη Τζένης Μελιτά στην ΕΡΤ1. 

«Θυμάμαι πως ήταν τέτοια εποχής, Δεκέμβρης και ήμουν στο ταξί με τη μητέρα μου φτάνονται στην Αθήνα και λέει είδα όλα αυτά τα φώτα και τα στολισμένα σπίτια. Θυμάμαι να μπαίνω στο σπίτι που ήταν μια εντελώς άλλη αίσθηση και μου έλειπε αυτή η ηρεμία και η ασφάλεια αυτού που είχα μάθει», δήλωσε ο νεαρός καλλιτέχνης.

«Όταν έκανα πρεμιέρα στο θέατρο με μια πολύ προσωπική παράσταση, εμπνεόμενος από τον θάνατο της μητριάς μου, θυμάμαι που άκουγα συγχαρητήρια από τον κόσμο. Τότε, όμως, περίμενα περισσότερο να ακούσω ένα “συλλυπητήρια”. Ήταν πολύ περίεργο αυτό», είπε ακόμα ο Μάριο Μπανούσι.

«Για μένα ήταν σαν ένα μνημόσυνο αυτή η παράσταση, στην αρχή. Ήταν η γυναίκα του πατέρα μου που ζούσαν μαζί στην Αλβανία και πέθαναν μαζί την ίδια περίοδο. Πέθαναν με διαφορά τριών ημερών, γι’ αυτό και τα δυο έργα της τριλογίας μου είναι γι’ αυτούς», πρόσθεσε ο Μάριο Μπανούσι.

