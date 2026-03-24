Μάρκος Σεφερλής: Λαμβάνω μηνύματα από τον κόσμο ότι περιμένουν εμένα για να γελάσουν

Για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο και το «χρέος» που έχει να χαρίζει γέλιο και χαρά μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο γνωστός κωμικός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και αυτές προβλήθηκαν την Τρίτη (24.03.2026). Ο Μάρκος Σεφερλής τόνισε ότι εισπράττει ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαίρομαι που αυτό που κάνω έχει αποδοχή και ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια συνεχίζει να το βλέπει. Λαμβάνω μηνύματα από τον κόσμο ότι περιμένουν εμένα για να γελάσουν. Είναι χρέος μου να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Είμαι 35 χρόνια στον χώρο και ο κόσμος είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης», είπε ο καταξιωμένος ηθοποιός.

«Είμαι από τους πατεράδες που έχουν πει στο παιδί τους να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Γιατί κι εμείς μεγαλώσαμε με γονείς που δεν είχα ιδιαίτερη μόρφωση, που ήταν μεροκαματιάρηδες και ήθελαν να δουν τα παιδιά τους ψηλά.

Είναι ωραίο να μη βλέπεις παιδιά να κάθονται όλη μέρα στον καναπέ με το κινητό και να έχουν ανησυχίες, να έχουν όνειρα», εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντεξη.