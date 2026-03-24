Lifestyle

Μάρκος Σεφερλής: Λαμβάνω μηνύματα από τον κόσμο ότι περιμένουν εμένα για να γελάσουν

«Είμαι από τους πατεράδες που έχουν πει στο παιδί τους να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του», είπε ακόμα
O Μάρκος Σεφερλής / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο και το «χρέος» που έχει να χαρίζει γέλιο και χαρά μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο γνωστός κωμικός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και αυτές προβλήθηκαν την Τρίτη (24.03.2026). Ο Μάρκος Σεφερλής τόνισε ότι εισπράττει ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια. 

«Χαίρομαι που αυτό που κάνω έχει αποδοχή και ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια συνεχίζει να το βλέπει. Λαμβάνω μηνύματα από τον κόσμο ότι περιμένουν εμένα για να γελάσουν. Είναι χρέος μου να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Είμαι 35 χρόνια στον χώρο και ο κόσμος είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης», είπε ο καταξιωμένος ηθοποιός.

«Είμαι από τους πατεράδες που έχουν πει στο παιδί τους να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Γιατί κι εμείς μεγαλώσαμε με γονείς που δεν είχα ιδιαίτερη μόρφωση, που ήταν μεροκαματιάρηδες και ήθελαν να δουν τα παιδιά τους ψηλά.

Είναι ωραίο να μη βλέπεις παιδιά να κάθονται όλη μέρα στον καναπέ με το κινητό και να έχουν ανησυχίες, να έχουν όνειρα», εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντεξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo