Με το «Billy Joel: And So It Goes» θα ανοίξει η αυλαία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Το αποτελούμενο από δύο μέρη ντοκιμαντέρ «Billy Joel: And So It Goes» για τον τραγουδιστή -τραγουδοποιό Μπίλι Τζόελ θα είναι η ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα 2025.

Το πρόγραμμα της βραδιάς έναρξης ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα, Τζέιν Ρόζενταλ στην εκδήλωση NAB Show, στη Νέα Υόρκη. «Για σχεδόν 25 χρόνια, το Φεστιβάλ Τραϊμπέκα τιμά τους καλλιτέχνες που δίνουν στη Νέα Υόρκη την καρδιά και την ψυχή τους» είπε η Τζέιν Ρόζενταλ.

«Τη βραδιά έναρξης του Φεστιβάλ του 2025, είμαστε ενθουσιασμένοι που τιμάμε τον Μπίλι Τζόελ – έναν καλλιτέχνη που έχει ενσαρκώσει αυτό ακριβώς το πνεύμα. Το να αποδίδουμε φόρο τιμής στον θρυλικό ερμηνευτή που αιχμαλώτισε την ουσία του «New York State of Mind» (τίτλος τραγουδιού των Tόνι Μπένετ και Μπίλι Τζόελ) είναι ένας τέλειος τρόπος για να ξεκινήσει η φετινή γιορτή της δημιουργικότητας και της έμπνευσης» πρόσθεσε.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, με μια σειρά από ταινίες, μουσική, τηλεοπτικές σειρές, ηχητική αφήγηση, συζητήσεις και παιχνίδια.

Το ντοκιμαντέρ «Billy Joel: And So It Goes» η πρεμιέρα του οποίου θα πραγματοποιηθεί στο Beacon Theater χαρακτηρίζεται «ένα εκτεταμένο πορτρέτο της ζωής και της μουσικής του Μπίλι Τζόελ, εξερευνώντας την αγάπη, την απώλεια και τους προσωπικούς αγώνες που τροφοδοτούν τη σύνθεση τραγουδιών του» σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγής της HBO Documentary Films και το σκηνοθέτησαν η Σούζαν Λέισι και η Τζέσικα Λέβιν.

«Εγώ και η συν-σκηνοθέτριά μου, Τζέσικα Λέβιν, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένες που η ταινία μας «Billy Joel: And So It Goes» ανοίγει το εξέχον Φεστιβάλ Τραϊμπέκα» είπε η Σούζαν Λέισι. «Ευχαριστούμε τη Τζέιν Ρόζενταλ και την ομάδα του Φεστιβάλ και το HBO και τους υπέροχους ανθρώπους εκεί που μας στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των προσπαθειών μας να δημιουργήσουμε ένα σε βάθος, ειλικρινές και μουσικά εκφραστικό πορτρέτο αυτού του περίπλοκου ταλέντου. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για αυτήν την ταινία από την οθόνη του Beacon Theater, που έχει φιλοξενήσει ιστορικά μουσικά γεγονότα για δεκαετίες, σε μία πόλη τόσο σημαντική για τον Μπίλι Τζόελ» επισήμανε.