Metallica: 10 fan facts που (μάλλον) δεν ήξερες για το πρώτο thrash metal συγκρότημα που ηχογράφησε δίσκο

Υπάρχουν συγκροτήματα που απλώς γράφουν τραγούδια και υπάρχουν κι εκείνα που γράφουν ιστορία. Οι Metallica ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Από τα πρώτα τους βήματα στις αρχές των 80s μέχρι τα γεμάτα στάδια σήμερα, οι Metallica δεν είναι απλώς μια μπάντα.

Είναι μια ολόκληρη εμπειρία που έχει μεγαλώσει γενιές ακροατών, ενώ έχει επηρεάσει αναρίθμητα συγκροτήματα όλων των ειδών.

Κι όμως, ακόμα και αν τους ακούς χρόνια, πάντα υπάρχουν μικρές ιστορίες που ξεφεύγουν από τα προφανή.

1. Όλα ξεκίνησαν από μια μικρή αγγελία

Το 1981, ο Lars Ulrich έβαλε μια αγγελία σε εφημερίδα του Λος Άντζελες για να βρει μουσικούς. Ένας από αυτούς που απάντησαν ήταν ο James Hetfield. Το υπόλοιπο είναι… γνωστό, αλλά δύσκολα φαντάζεται κανείς ότι μια από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών ξεκίνησε τόσο απλά.

2. Το όνομα “Metallica” ήταν… δανεικό

Το όνομα δεν ήταν αρχικά δική τους ιδέα. Ένας φίλος του Ulrich σκεφτόταν να το χρησιμοποιήσει για μουσικό περιοδικό. Ο Lars, μάλλον με καλό ένστικτο, τον έπεισε να το αφήσει και το κράτησε για τη μπάντα.

3. Το “Master of Puppets” δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single

Κι όμως, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους, το Master of Puppets, δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single. Παρ’ όλα αυτά, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της metal.

4. Η τραγωδία που τους σημάδεψε για πάντα

Το 1986, ο μπασίστας Cliff Burton σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα όταν το τουρ λεωφορείο της μπάντας εξετράπη της πορείας του. Ήταν μια στιγμή που άλλαξε για πάντα την πορεία της μπάντας, αλλά και τον ήχο της.

5. Το “Black Album” τους έφερε σε άλλο επίπεδο

Το Metallica —γνωστό και ως “Black Album”— δεν ήταν απλώς επιτυχία. Ήταν η στιγμή που οι Metallica πέρασαν από το metal κοινό στο παγκόσμιο mainstream, χωρίς να χάσουν τη ταυτότητά τους.

6. Έχουν παίξει σε κάθε ήπειρο… κυριολεκτικά

Το 2013, έδωσαν συναυλία στην Ανταρκτική, μπαίνοντας στο βιβλίο των ρεκόρ ως η πρώτη μπάντα που έχει παίξει και στις επτά ηπείρους.

7. Το “Nothing Else Matters” δεν προοριζόταν για τη μπάντα

Ο Hetfield έγραψε το Nothing Else Matters ως προσωπικό κομμάτι και αρχικά δεν ήθελε καν να το δείξει στους υπόλοιπους. Τελικά έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους.

8. Η κόντρα με το Napster άλλαξε τη μουσική βιομηχανία

Στις αρχές των 2000s, οι Metallica βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τεράστιας διαμάχης με το Napster για το file sharing. Η στάση τους δίχασε, αλλά άνοιξε μια συζήτηση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

9. Το ντοκιμαντέρ που τους έδειξε… όπως είναι

Το Metallica: Some Kind of Monster αποκάλυψε εντάσεις, κρίσεις και προσωπικά αδιέξοδα. Δεν ήταν απλώς ένα backstage φιλμ — ήταν μια σπάνια ματιά στο τι σημαίνει να είσαι σε μια τέτοια μπάντα.

10. Δεν σταμάτησαν ποτέ να εξελίσσονται

Από το thrash των πρώτων χρόνων μέχρι πιο «βαριές» ή πιο πειραματικές δουλειές, οι Metallica δεν έμειναν ποτέ στάσιμοι. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που συνεχίζουν να γεμίζουν στάδια δεκαετίες μετά.