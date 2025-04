Μίκι Ρουρκ: Η παιδική κακοποίηση από τον πατριό του, οι χρόνιες αϋπνίες και το ομοφοβικό ξέσπασμα στο σπίτι του Celebrity Big Brother

Στο επεισόδιο της Πέμπτης (10.04.2025) ο Μίκι Ρουρκ άνοιξε την καρδιά του και μίλησε ανοιχτά για το παιδικό τραύμα που του έχει προκαλέσει διαρκή αϋπνία. Παρά το γεγονός ότι οι συμπαίκτες του παρατήρησαν πως φαίνεται να περνά αρκετό χρόνο κοιμισμένος, ο Μίκι επέμεινε ότι μπορεί να μείνει ξύπνιος από μία έως τέσσερις ημέρες.

Ο Danny Beard παρατήρησε: «Φαίνεται πως απομακρύνεσαι λίγο, νομίζω κοιμάσαι περισσότερο από όσο νομίζεις», και ο Μίκι αντέτεινε: «Θα πλήρωνα εκατομμύρια δολάρια για να κοιμηθώ περισσότερο».

Η JoJo τότε τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που σε κάνει να μην μπορείς να κοιμηθείς;» Και ο Μίκι απάντησε: «Ο φόβος. Είναι σαν να έχω αφήσει το παιδικό μου παρελθόν πίσω, αλλά ο φόβος ότι δεν θα καταφέρω να διορθώσω τίποτα πριν φύγω…»

Ο Danny τον διέκοψε λέγοντας: «Δεν πρέπει να αναλαμβάνεις αυτή την ευθύνη για τον εαυτό σου», και ο Μίκι απάντησε: «Πρέπει να το κάνω. Όταν ήμουν 14, όλα τα βασανιστήρια που πέρασα… δεν ήθελα να ζω με ντροπή, δεν ήθελα να είμαι πια θύμα...»

«Συγγνώμη, αρχίζω να το εκφράζω αυτό, γιατί δεν έχω βρεθεί γύρω από κόσμο τα τελευταία έξι χρόνια. Απομονώνομαι, απομονώθηκα», συνέχισε, και πρόσθεσε: «Από τότε που έγινα 30, είχα μία κοπέλα κάθε τέσσερα χρόνια, έκανα όλες τις λάθος επιλογές».

Καθώς οι συμπαίκτες του παρακολουθούσαν έκπληκτοι αλλά συμπονετικοί, ο Danny σηκώθηκε να τον αγκαλιάσει και του είπε: «Μίκι, θα εκπλαγείς από το πόσους φίλους έχεις εδώ μέσα».

O Μίκι είχε μιλήσει στο παρελθόν για την κακοποίηση που υπέστη από τον θετό του πατέρα κατά την παιδική του ηλικία, αναφέροντας το στο βιβλίο της Προέδρου της PETA, Ingrid E. Newkirk, One Can Make a Difference: How Simple Actions Can Change the World.

Έγραψε: «Ο πατριός μου συνήθιζε να μου σπάει το κεφάλι απλώς επειδή το ήθελε. Ήταν μεγαλόσωμος, πολύ μεγαλόσωμος, και κακός. Και ήταν σωματικά βίαιος με τη μητέρα μου».

«Μισούσα αυτόν τον γαμ... για το ότι την πλήγωνε, για το ότι την έκανε να φοβάται. Για χρόνια, δεν ήθελα τίποτα περισσότερο από το να τον ρίξω κάτω».

Και συνέχισε: «Στη γειτονιά μας, υπήρχε ένα κέντρο για να έχουν τα παιδιά ένα μέρος να πανε και να μας κρατήσει μακριά από τα προβλήματα. Εκεί βρήκα για πρώτη φορά μια σάκο [πολεμικής τέχνης]. Για μένα, αυτό αντιπροσώπευε το εισιτήριο για την ανδρικότητα.

«Δεν μπορούσα να νικήσω τον πατριό μου, οπότε μάλλον άρχισα να ξεσπάω σε όλους τους άλλους με τον καιρό. Όταν έγινα ενήλικας, ήμουν έτοιμος να παλέψω παντού, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο. Αν με κοίταζες στραβά, ήσουν τελειωμένος. Δεν με ενδιέφεραν οι συνέπειες. Έπαιρνα ναρκωτικά. Αλλά πιο πολύ από όλα, ήμουν θυμωμένος και τρελός και ντρεπόμουν για το πώς που συμπεριφέρονταν. Με είχαν κλωτσήσει αρκετές φορές, οπότε σκέφτηκα ότι ο τρόπος για να το διορθώσω ήταν να επιτεθώ».

Όταν οι μυστικές υπηρεσίες τού χτύπησαν την πόρτα

Ο Μίκι Ρουρκ δεν αρκέστηκε όμως στα τραύματα της παιδικής του ηλικίας. Μίλησε και για πιο πρόσφατα γεγονότα στη ζωή του όπως τη μέρα που τον κάλεσαν οι μυστικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ. «Την έχω πατήσει κι εγώ όταν έκανα δημοσίως κάποια σχόλια για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο δεν θα ονοματίσω. Όμως η κατάσταση δεν ήταν για γέλια, ήταν σοβαρή», είπε ο Μίκι Ρουρκ.

Το 2022 στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν είχε αποκαλύψει ότι «τις λένε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά τώρα είναι Διχασμένες Πολιτείες Αμερικής και υπάρχει ένας μεγάλος λόγος που συνέβη αυτό αλλά δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί δεν έχω καμία όρεξη να μου ξαναχτυπήσουν την πόρτα οι μυστικές υπηρεσίες».

«Ήταν κάτι που είπες για τον πρόεδρο Τραμπ;» ρώτησε ο Πιρς Μπόργκαν, και ο Μίκι Ρουρκ απάντησε: «Απλά την αλήθεια». Όταν ο Πιρς τον πίεσε περαιτέρω, ο Μίκι απάντησε: «Διάβασε το μυαλό μου».

Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε εμπλακεί σε μια διαμάχη δεκαετιών με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ξεκίνησε τη δεκαετία του '90, όταν κατέστρεψε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με τον ράπερ Tupac και κατέληξε να μηνύεται από τον επιχειρηματία.

Τηλεθεατές που είδαν το επεισόδιο έκαναν αναρτήσεις στο X (πρώην Twitter) και εκφράστηκαν με συμπόνοια για τον αμερικανό σταρ.

«Ποτέ δεν ήξερα ότι ο Μίκι Ρουρκ είχε κακοποιηθεί ως παιδί. Και τώρα δεν μπορεί να κοιμηθεί λόγω φόβου και αϋπνίας. Αυτό δείχνει ότι ποτέ δεν ξέρεις τι έχει περάσει κάποιος» έγραψε ένας.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε στο X: «Πράγματι, ένιωσα λύπη για τον Μίκι απόψε όταν ανέφερε την κακοποίηση που υπέστη όταν ήταν μικρότερος.. (Δεν δικαιολογώ τη συμπεριφορά του από την άφιξή του) αλλά δείχνω συμπόνια σε κάποιον που έχει ξεκάθαρα ζήσει με το τραύμα της κακοποίησης για δεκαετίες».

«Ελπίζω ο Μίκι να παραμείνει. Είναι ο πιο διασκεδαστικός και αστείος εκεί μέσα. Νομίζω ότι τον παρεξηγούν και από όσα είπε φαίνεται ότι υπέφερε από κακοποίηση ως παιδί. Λυπάμαι για εκείνον» σημείωσε ένας άλλος καθώς σήμερα Παρασκευή οι παίκτες του Celebrity Big Brother ψηφίζουν για το άτομο που θα αποχωρήσει και ένας από τους τρεις υποψήφιους είναι ο Μίκι Ρουρκ.

Ωστόσο κάποιοι τον κάλεσαν να αποκαλύψει περισσότερα για το επεισόδιο με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. «Ο Μίκι θα πρέπει να αποκαλύψει περισσότερα για τις μυστικές υπηρεσίες τώρα» έγραψε ένας, ενώ ένας άλλος είπε:

«Ο Μίκι παραδέχεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες τον κυνηγούσαν. Απίστευτο» έγραψε ένας ακόμα.

«Αν μείνω τέσσερις μέρες, δεν θα είσαι πια γκέι»

Αντιδράσεις προκάλεσαν τα ομοφοβικά σχόλια του Μίκι Ρουρκ προς τη συμπαίκτριά του στο σπίτι του Big Brother, JoJo Siwa με αποτέλεσμα ο χολιγουντιανός ηθοποιός να λάβει επίσημη προειδοποίηση από την παραγωγή.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Ρουρκ φαίνεται να ρωτά πρώτα τη JoJo Siwa αν της αρέσουν τα αγόρια ή τα κορίτσια. Εκείνη απάντησε: «Κορίτσια. Το ταίρι μου είναι non-binary».

JoJo Siwa being subjected to homophobic bigotry from Mickey Rourke was a hard watch. #CBBUK pic.twitter.com/L4wR4IlJTU — Love, Danny (@DannyWxo) April 9, 2025

Στη συνέχεια της είπε: «Αν μείνω περισσότερο από τέσσερις μέρες, δεν θα είσαι πια γκέι», με τη Siwa να απαντά: «Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα είμαι ακόμα γκέι και θα εξακολουθώ να είμαι σε μια πολύ ευτυχισμένη σχέση».

Αργότερα στον κήπο του σπιτιού, ο Ρουρκ ρώτησε τον παρουσιαστή Κρις Χιουζ για τη διαδικασία ψηφοφορίας και αποχώρησης, με τον ηθοποιό να δηλώνει ξεκάθαρα πως «θα ψηφίσω τη λεσβία να φύγει γρήγορα», αναφερόμενος στην JoJo. «Αυτό είναι ομοφοβικό, αν αυτός ήταν ο λόγος σου», ήταν η αντίδραση της JoJo όταν άκουσε το σχόλιο.

Ο Χιουζ προσπάθησε να τον συνετίσει όμως ο ηθοποιός παρέμεινε αμετανόητος.

Στη συνέχεια, ο Μίκι Ρουρκ κλήθηκε στο δωμάτιο επικοινωνίας του σπιτιού, όπου και δέχθηκε επίπληξη από τον Big Brother. «Μίκι, πριν μπεις στο σπίτι του Big Brother σου εξηγήθηκαν οι κανόνες σχετικά με μη αποδεκτή γλώσσα και συμπεριφορά. Καταλαβαίνεις πώς αυτή η γλώσσα μπορεί να είναι προσβλητική για τους συγκάτοικούς σου ή για το κοινό που παρακολουθεί;».

«Ναι, νομίζω. Αν το έλεγα με κακεντρεχή τρόπο ή αν το εννοούσα στ’ αλήθεια», απάντησε ο Ρουρκ στον Big Brother.

«Μίκι, ο Big Brother θεωρεί ότι η γλώσσα που χρησιμοποίησες ήταν προσβλητική και απαράδεκτη».

«Εντάξει. Μπορώ να το καταλάβω», απάντησε ο ηθοποιός. Τότε του επιβλήθηκε επίσημη προειδοποίηση και του τονίστηκε: «Περαιτέρω λόγια ή συμπεριφορά αυτού του είδους μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνσή σου από το σπίτι του Big Brother. Μίκι, το καταλαβαίνεις;».

«Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι σοβαρό θέμα» αποκρίθηκε ο Μίκι Ρουρκ, ο οποίος, έπειτα από παρότρυνση του Big Brother, ζήτησε συγγνώμη: «Δεν το έκανα από κακία, απλώς έλεγα βλακείες, καταλαβαίνεις. Δεν το έπαιρνα τόσο σοβαρά. Δεν εννοούσα κάτι κακό, και αν το εννόησα, συγγνώμη». Η Siwa δέχτηκε τη συγγνώμη.

Πληροφορίες από Dailymail