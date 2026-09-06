Μίνως Μάτσας και Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι τρυφερές αναρτήσεις για τα 5α γενέθλια των δίδυμων παιδιών τους

Μπορεί σήμερα να τους χωρίζουν… θάλασσες, ωστόσο ο Μίνως Μάτσας και η Όλγα Κεφαλογιάννη έζησαν έναν μεγάλο έρωτα και καρποί αυτού είναι τα δίδυμα παιδιά τους, στα οποία έχουν και οι δύο τεράστια αδυναμία.

Η Κυριακή (06.09.2026) είναι σημαντική ημέρα για το πρώην ανδρόγυνο, καθώς η κόρη και ο γιος του έχουν γενέθλια. Τα δίδυμα του Μίνωα Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη γίνονται 5 ετών και μάλιστα την ίδια ημέρα είναι και τα γενέθλια του γνωστού μουσικοσυνθέτη.

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Τόσο ο Μίνως Μάτσας όσο και η Όλγα Κεφαλογιάννη έκαναν αναρτήσεις στα social media για να μοιραστούν δημοσίως τις ευχές τους για τα παιδιά τους.

«Πρωινή συζήτηση

Παιδιά ξέρετε πόσο χρονών γίνεστε;

Ναι, γινόμαστε 5

Εγώ πόσο χρονών γίνομαι;

Μπαμπά εσύ γίνεσαι ένα.

Χρόνια μας πολλά λοιπόν και ας αρχίσω κι εγώ από το ένα», έγραψε ο Μίνως Μάτσας στην ανάρτησή του.

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Ταυτόχρονα μοιράστηκε και μία τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά του.

Ο Μίνως Μάτσας γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1968 και έκλεισε τα 58 του χρόνια.

«Χρόνια πολλά» στα αγαπημένα της παιδιά θέλησε να ευχηθεί στο Instagram και η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Σήμερα είναι τα γενέθλια των παιδιών μου. Και μαζί με τις ευχές, έρχονται όλες εκείνες οι μικρές και μεγάλες στιγμές που μας έφεραν μέχρι εδώ. Οι χαρές, οι αγωνίες, τα γέλια, οι δυσκολίες, οι καθημερινές μάχες που δίνουμε μαζί.

Τα παιδιά σε μαθαίνουν ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα. Είναι παρουσία. Είναι συνέπεια. Είναι πίστη και αφοσίωση. Να είσαι εκεί, στα εύκολα και στα δύσκολα. Να κρατάς το χέρι τους όταν το χρειάζονται και να ξέρεις πότε πρέπει να το αφήσεις για να προχωρήσουν μόνα τους.

Μέσα σε όλα όσα μπορεί να αλλάζουν στη ζωή, αυτό είναι για μένα το σταθερό σημείο. Η οικογένειά μου. Η πρώτη μου ευθύνη, η μεγαλύτερη δύναμη και η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου.

Χρόνια πολλά, αγάπες μου.

Να μεγαλώνετε γερά, φωτεινά και ευτυχισμένα. Και να ξέρετε πάντα πως, όπου κι αν σας πάει η ζωή, εγώ θα είμαι εδώ. Δίπλα σας», έγραψε στην ανάρτησή της η Όλγα Κεφαλογιάννη.