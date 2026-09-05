Lifestyle

Η Μαρία Μενούνος μάζεψε λαχανικά από τον κήπο της με την κόρη της, Αθηνά

«Τρώει τα φασολάκια από το κλήμα μαζί μου και λέει "μαμά, δεν είναι υπέροχο που δεν χρειάζεται να πάμε στην αγορά;"», εξομολογήθηκε για την κόρη της
Μαρία Μενούνος
Η Μαρία Μενούνος
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Η Μαρία Μενούνος λατρεύει τη φύση και έχει στο σπίτι της ένα υπέροχο μποστάνι στο οποίο παράγει μαζί με τον πατέρα της, τα δικά τους ολόφρεσκα λαχανικά.

Πρόσφατα, η σοδειά τους ήταν έτοιμη και η Μαρία Μενούνος την Παρασκευή (04.09.2026) δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών από τη στιγμή που μάζευε τα λαχανικά από τον κήπο τους μαζί με τη μονάκριβη κόρη της, Αθηνά.

«Μια μικρή συγκομιδή στο τέλος του καλοκαιριού από τον κήπο μας και το τοπικό μας αγρόκτημα με μύρτιλα. Έμαθα στην Αθηνά ότι ο παππούς εργάζεται πολύ σκληρά για να κάνει αυτόν τον κήπο εύρωστο, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.

Τώρα έχει εμμονή με το πότισμα του κήπου και το μάζεμα λαχανικών. Τρώει τα φασολάκια από το κλήμα μαζί μου και λέει “μαμά, δεν είναι υπέροχο που δεν χρειάζεται να πάμε στην αγορά;”. Την λατρεύω, Θεέ μου. Του χρόνου θα έχει το δικό της τμήμα για να φυτέψει.

Επίσης, τα μύρτιλα ήταν πολύ νόστιμα. Η Αθηνά και η φίλη της απόλαυσαν επίσης το μάζεμα τους», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Μενούνος.

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