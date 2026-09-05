Η Τζένη Χειλουδάκη βοηθά οικονομικά μονογονεϊκή οικογένεια – Τους πλήρωσε το ρεύμα

Η Τζένη Χειλουδάκη τα τελευταία χρόνια ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον χώρο της μόδας, όπου έκανε στο παρελθόν καριέρα.

Το πρώην μοντέλο ωστόσο κρατά επαφή με τους θαυμαστές του, καθώς έχει ενεργούς λογαριασμούς στα social media. Η Τζένη Χειλουδάκη το Σάββατο (05.09.2026) αποφάσισε να κάνει μία αποκάλυψη μέσω του Instagram, αναφέροντας ότι βοηθάει οικονομικά μια μονογονεϊκή οικογένεια που έχει ανάγκη.

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Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι μετά τον θάνατο της μητέρας της πέρασε και η ίδια πολλές και μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και κατάφερε να σταθεί στα πόδια της εξαιτίας της στήριξης που της προσέφεραν γνωστοί και άγνωστοι.

Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ανταποδώσει το κάρμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Έτσι η Τζένη Χειλουδάκη πλήρωσε το ρεύμα της οικογένειας και έκανε έκκληση στους διαδικτυακούς της φίλους να βοηθήσουν κι εκείνοι όσο μπορούν.

«Όταν έφυγε από τη ζωή η μανούλα μου και μέχρι να σταθώ στα πόδια μου και να φτιάξω από την αρχή τη ζωή μου με στηρίξατε γνωστοί και άγνωστοι και ποτέ δεν θα το ξεχάσω όσο ζω. Κάρμα όλα.

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Πλέον δουλεύοντας σαν το σκυλί σκληρά και με ζήλο μπορώ να πω ότι είμαι στα καλύτερα μου και βοηθάω και εγώ με τη σειρά μου όσο μπορώ.

Μια μονογονεϊκή φαμίλια με τρία παιδιά μαμά και γιαγιά με άνοια χρειάζονται την βοήθεια μας. Πριν λίγες μέρες πλήρωσα το ρεύμα τους ενώ κάνω ότι μπορώ με φαγητό. Όποιος θέλει να βοηθήσει να μαζέψουμε λίγα χρήματα να τους ψωνίσω πράγματα από το σούπερ μάρκετ και να τους δώσω και κάτι στο χέρι ας με ενημερώσει στο mesenger.

Σύντομα η γυναίκα θα πάρει επίδομα έφτιαξε τα χαρτιά της και η γιαγιά περιμένει επιτροπή για την κατάσταση της. Όλα θα φτιάξουν λοιπόν. Σας φιλώ. Τις επόμενες ημέρες θα κάνω και βίντεο με την φαμίλια. Σας φιλώ γλυκά», έγραψε στην ανάρτησή της η Τζένη Χειλουδάκη.

Σημειώνεται ότι η Τζένη Χειλουδάκη έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό λόγω της ερωτικής της σχέσης με τον τότε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, Γιώργο Σακελλαρόπουλο.