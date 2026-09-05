Η Ζέτα Μακρυπούλια χαλαρώνει σε μία πισίνα, δηλώνοντας: «Και οι βουτιές συνεχίζονται»

Μπορεί το φετινό καλοκαίρι να είναι απαιτητικό για τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς εργάζεται, παίρνοντας μέρος σε μια από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις, ωστόσο η γνωστή ηθοποιός βρίσκει πάντα τον απαραίτητο χρόνο για μερικές δροσερές βουτιές.

Το Σάββατο (05.09.2026) η όμορφη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram από μία εξόρμησή της σε… πισίνα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πόζαρε εντός και εκτός του νερού με ένα μεγάλο χαμόγελο.

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Η ανάρτηση ενθουσίασε τους θαυμαστές της, που έσπευσαν να της κάνουν πολλά likes και θετικά σχόλια.

«Και οι βουτιές συνεχίζονται», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η Ζέτα Μακρυπούλια έπαιξε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.

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Η γνωστή ηθοποιός παίρνει μέρος της περιοδείας της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, μαζί με τους Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Καραθάνο, Άγγελο Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκη Μπακογιάννη, Κωνσταντίνο Κοντογεωργόπουλο, Κωνσταντίνο Ζωγράφο, Γιάννη Σαμψαλάκη, Βασίλη Παπαδόπουλο, Σπύρο Μπόσγα και Αντώνη Χρήστου.

Όσο για την προσωπική της ζωή, η Ζέτα Μακρυπούλια είχε παραδεχτεί σε πρόσφατη συνέντευξή της, τα εξής: «Δεν τον αποζητώ τον έρωτα, ούτε όμως και τον ακυρώνω. Έτσι κι αλλιώς τον έρωτα δεν μπορείς να τον προβλέψεις, ούτε και να τον περιορίσεις. Απλώς παλαιότερα τον είχα ταυτίσει μέσα μου με πράγματα που δεν είναι ακριβώς ο έρωτας, ίσως και για αυτό να είχα πληγωθεί. Αν και ποιος δεν έχει πληγωθεί στον έρωτα, θα μου πεις…».